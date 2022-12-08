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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 : متفكرش كتير

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

يعرف عن مواليد برج العقرب، الشغف والإصرار والثبات على الموقف، كما أنه يكره الروتين والتسلط عليه من الآخرين والكذب.

وإليك توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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توقعات الأبراج في شهر ديسمبر وحظك اليوم من اسمك .. ترقيات وزيادة مرتب وسفر للخارج

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022

سيكون ما لا يقل عن يوم محظوظ بالنسبة لك والذي سيجلب لك الثناء والتقدير من كل من حياتك الشخصية والمهنية، يجب إبعاد الإفراط في التفكير والثقة الزائدة جانبًا إذا كنت ترغب في الاستمرار في الشعور بنفس الطريقة.  

توقعات برج العقرب مهنيا

ستلتقي اليوم ببعض الخبراء وأصحاب النفوذ الذين يمثلون مجال عملك، سيكون تبادل الكلمات والمعرفة أمرًا شائعًا جدًا وسيعلمك أشياء مختلفة خلال جلسة اللقاء بأكملها.

توقعات برج العقرب صحيا

على صعيد الصحة، قد يظهر ضغط الدم كمشكلة اليوم.

توقعات برج العقرب عاطفيا

ستجد نفسك متوترًا اليوم عندما تقترب من شخص تهتم به، خذ نفسًا عميقًا واسترخ لأنه لن يحدث لك أي شيء مروع، فقط اجمع كل شجاعتك واتخذ خطوة سريعة.

توقعات برج العقرب في الفترة المقبلة

سترى المكاسب والخسائر بمقاييس متساوية تقريبًا اليوم، لذلك، سيبقى اليوم كأنه عادي بالنسبة لك، ومع ذلك ، فإن تدفق الدخل الذي سيكون مرتفعًا يجب أن يجعلك سعيدًا ومرضيًا.

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