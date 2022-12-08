أدعو على نفسي بالموت لألحق بأبي المتوفى فهل هذا حرام؟.. داعية يرد

توفى أبي ومنذ وفاته وأنا حزينة ولا أستطيع العيش بدونه ، ومن وقت للآخر أدعو على نفسي بالموت لألحق به وأجالسه .. فهل هذا حرام ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف ، والذي أجاب قائلا: حزن القلب ليس حراما ، ودمع العين ليس حراما ، والنبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ولده ابراهيم ، قال : ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ) .

وأضاف الداعية في فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، قائلا: الدعاء على النفس بالموت حرام شرعا ، لقول النبي : " لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه ، وإن كان لا محالة من الحزن الشديد ، فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي ، وأمتني إذا كان الموت راحة لي ).

وتابع: أنصحك اختي السائلة بترديد هذا الدعاء طوال الوقت ، واصبري وادع لوالدك بالرحمة والمغفرة وان يسكنه الله الجنة ، وتصدقي وهبي ثواب ذلك اليه.

حكم الدعاء على النفس بالموت

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن النبي "صلى الله عليه وسلم" نهى عن تمني الموت، حيث قال في الحديث الصحيح "لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلًا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي".



وأضافت اللجنة خلال إجابتها عن سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية قائلة: "إن كان لا بد فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي"، وفي الحديث الآخر: "اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي" .