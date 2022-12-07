تطبيق الفاتورة الإلكترونية.. نقابة الأطباء تطالب بالإرجاء والمالية تتمسك بتحقيق العدالة الضريبية

تبدأ مصلحة الضرائب اعتبارا من منتصف ديسمبر الجاري، استكمال وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع الممولين بمختلف مأموريات وقطاعات الجمهورية بصورة مكتملة وبنسبة 100%؛ تمهيدا لإلزام كافة المخاطبين بأداء الضريبة اعتبارا من أول العام المالي المقبل والذي سيبدأ مطلع يوليو 2023.

ألزمت مصلحة الضرائب المصرية كل الممولين، سواء الشركات أو أصحاب المهن الحرة، بتسجيل البيانات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل منتصف الشهر الجاري، وحذّرت غير الملتزمين من تطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية باعتبارها حالة تهرب ضريبي، وأشارت إلى أنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الوحدات التابعة للدولة إلا للشركات المسجلة بالمنظومة.

الفاتورة الإلكترونية

موقف نقابة الأطباء

و في هذا الاطار أعلنت نقابة الأطباء، موقفها نحو منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأعلنت عقب اجتماع مجلس نقابة الأطباء المنعقد في 18 نوفمبر الماضي إقامتها دعوى قضائية في مجلس الدولة بالطعن على قرار وزارة المالية، بإلزام الأطباء بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية، إذ طلبت في الدعوى التي حملت رقم 16759 لسنة 77 قضائية شق مستعجل، وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية، وإلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.

وتابعت النقابة “ كما قرر مجلس نقابة الأطباء تحرياً لعدم الإضرار بالأطباء لحين الحكم في القضية اتخاذ عدة مسارات منها التفاوض مع وزارة المالية وتقديم الدعم للأطباء بالتعاقد مع مكتب محاسبة ضريبية ذي خبرة وتوعية الأطباء بكافة الإجراءات والأمور المتعلقة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية”.

لا يوجد استثناء لأي فئة مهنية

وبعد اجتماع جمع مسؤولي النقابة ووزارة المالية، أشارت نقابة الأطباء إلى أن الوزارة لم تمنح أي استثناء لأي فئة مهنية، وأن نظام الميكنة أو التسجيل الالكتروني هو آلية لتحقيق محاسبة ضريبية عادلة، ولا ترتبط بنوع النشاط أيا كان وإنما يلتزم بها الممول الضريبي أيا كان نشاطه.

ولفتت النقابة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية، لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها، على ألا يتم تطبيق أية إجراءات ضد الأطباء إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة، في حين طلب النقيب حسين خيري مد فترة التسجيل مجاناً عن طريق مصلحة الضرائب إلى ما بعد منتصف ديسمبر، وسيتم عرض الطلب على وزير المالية.

لجنة مشتركة

عقد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة اجتماعًا مع الدكتور حسين محمود خيري نقيب الأطباء، والدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين بحضور من مصلحة الضرائب المصرية كل من رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، ومختار توفيق رئيس المصلحة، ومحمد ماهر شحاته مستشار رئيس المصلحة، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة، وحضر من نقابة الأطباء البشريين كل من الدكتور محمد فريد حمدي الأمين العام للنقابة، والدكتور جمال عميرة وكيل النقابة، والدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة ، والدكتور حمد حسين أمين مساعد النقابة ، والدكتور أحمد علي مقرر اللجنة القانونية، والدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء ، والدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة ، ومن نقابة الأطباء البيطريين كل من الدكتور محمد سيف الامين العام ، والدكتور عمرو الجمهوري أمين الصندوق وذلك بشأن تخوفاتهم من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية وكل من نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين على غرار ما تم مع النقابات الأخرى ، وذلك لدراسة كافة التخوفات من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات وتوضيح كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر ، وسيتم اتخاذ الإجراءات والقرارات في ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة وذلك بعد انتهاء اللجنة من كافة أعمالها.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية على استعداد تام لتنفيذ ندوات وورش عمل سواء بمقر النقابة العامة بالقاهرة أو بمختلف فروع النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية لتعظيم جهود التوعية الضريبية لتوضيح كافة النقاط والإجراءات، موضحا أنه تم بالفعل الاتفاق خلال الاجتماع على عقد الندوة الأولى مع نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية يوم الخميس القادم وسيتم بثها الكترونيا لكافة أعضاء النقابة ، مؤكدا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى فقط تحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني دون أى تغيير في المعاملة الضريبية ، مشددا على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مسئولتان فقط عما تقومان بنشره من بيانات صحفية.

تحقيق العدالة الضريبية

وأوضح رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية " أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلى أن المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الايصال الالكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية والتدخل البشري وغيرها من المشكلات، مطالبا أعضاء النقابتين بالمساعدة على تطبيقها لأننا طرف واحد ، لافتا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة.

الفاتورة الإلكترونية

“الأطباء البيطريين” والفاتورة الإلكترونية

خاطب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، الدكتور محمد معيط ‏وزير المالية أمس الثلاثاء لطلب إعادة النظر فى الموعد المُعلن من الوزارة كموعد نهائي للتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية ‏والغرامات المالية، والمقرر لها 15 ديسمبر 2022، ومده لفترة زمنية مناسبة على أن يصاحب ذلك اجتماعات للجان المشتركة ‏المتفق عليها لتوضيح الأمر والتفاصيل الخاصة بالأطباء البيطريين التي قد لا تكون متاحة في ‏مهن أخرى. ‏

ونص الخطاب "في إطار حرصنا وإنطلاقاً من إيماننا بالمسئولية الكاملة تجاه وطننا ومهنتنا العريقة ‏واحتراما منا لقوانين الدولة وتشريعاتها مع الحرص الكامل على عدم إثقال كاهل الأطباء ‏البيطريين بأعباء جديدة في ظل ظروف عالمية وإقليمية ومحلية غاية في الصعوبة، ورغبةُ منا في عدم تضرر زملائنا من الأطباء البيطريين مع ضيق وقت الموعد النهائي ‏لتطبيق التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لـــــذا نرجو من معاليكم إعادة النظر في الموعد المُعلن من الوزارة كموعد نهائي للتسجيل ‏والغرامات المالية ومده لفترة زمنية مناسبة على أن يصاحب ذلك اجتماعات للجان المشتركة ‏المتفق عليها لتوضيح الأمر والتفاصيل الخاصة بالأطباء البيطريين التي قد لا تكون متاحة في ‏مهن أخري".

ما تم الاتفاق عليه

وأوضح النقيب العام أن اجتماع النقابة العامة للأطباء البيطريين، مع مسؤولى وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تم الاتفاق خلاله على:

1-رفض تطبيق القانون بوضعه الحالى.

2- تقديم طلب رسمي لوزير المالية بتأجيل موعد يوم 15 فى حالة رفض طلبنا بعدم التطبيق.

3- تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة ومصلحة الضرائب لايضاح الوضعية الخاصة للاطباء البيطريين التى تعوق تطبيق القانون بشكله الحالى وفى الفترة الراهنة، مما يستوجب عمل هذه اللجنة للوصول لآلية عادلة حال حتمية التطبيق بين الطرفين.

4- تم التأكيد من قبل وزارة المالية على أنه لا يوجد أى تكاليف سواء فى التسجيل أو أى مصاريف كما يتداول بضرورة دفع ثمن أجهزة، وبالتالى أى طبيب بيطرى صاحب عيادة بيطرية غير مطالب بأى جهاز، ولكن الدخول فقط من هاتفه المحمول ومن خلال تطبيق " ابليكيشن" ستعلن عنه مصلحة الضرائب و لا يوجد مصاريف أخرى.

5- تم التأكيد من النقابة على ضرورة ايجاد آلية يتم من خلالها مراعاة خصم الاعباء المالية المتعلقة بالادوية منتهية الصلاحية وكافة المصروفات التى تتحملها المنشآت البيطرية الخاصة لمراعاة عدالة المحاسبة الضريبية وقد تم الوعد ببحث ذلك ضمن عمل اللجنة المشتركة.

6- استضافة مسؤولين من مصلحة الضرائب لحصر أسئلة الأطباء البيطريين الخميس القادم الساعة الثالثة عصراً بقاعة دار الحكمة واتاحة البث المباشر لذلك عبر الصفحة الرسمية للنقابة مع امكانية عمل لقاءات مماثلة بالنقابات الفرعية بالمحافظات بالتنسيق مع النقابات الفرعية.

7- التأكيد على انه لن يتم اتخاذ أى اجراء حيال أى زميل قبل انتهاء عمل اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة.

8- الاتفاق على وجود منسق من قبل النقابة العامة ومصلحة الضرائب لحل أى مشكلات تطرأ مستقبلا فى القطاع الضريبى للاطباء البيطريين.

9- ستتم المتابعة على مدار الساعة حتى انتهاء الأزمة وحفظ حقوق السادة الزملاء.

والنقابة العامة فى تنسيق تام مع النقابات المهنية فى موقف مهنى موحد حتى انتهاء الأزمة.