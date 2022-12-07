استشاري : المرض النفسي لا علاقة له بالتديّن والكل عرضة له |فيديو

قال الدكتور محمد عبد العال ، استشارى الطب النفسي والعلاقات الاسرية ، إن المرض النفسي مثل المرض العضوي يحتاج للعلاج والاعتقاد بأنه يتعلق بالإيمان اعتقاد خاطئ.

مشيرا الى أن المرض النفسي لا علاقة له بتدين الشخص وأى إنسان عرضة له.

وأضاف عبد العال خلال حواره مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الاربعاء ، أن التفكير المفرط من أهم عوامل الاكتئاب ، وهو شخص متردد جدا ، مشيرا الى أن الشخص المريض نفسيا له علاج وعلاج نهائي.

وتابع :" الشخص المكتئب يتعامل مع الأمور بشكل جاد حتى لو كانت مزاحًا " مشيرا الى أن هز القدمين وقضم الأظافر واللعب فى الشعر أثناء الحديث مع الآخرين نوع من أنواع الاكتئاب ، كما أن الفشل فى العلاقات العاطفية يؤدى الى الاكتئاب أيضًا.