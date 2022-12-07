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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عصابة الأبيض.. إحباط ترويج صفقة بودر بـ 40 مليون جنيه ببولاق الدكرور

صدى البلد

وجهت مباحث الجيزة ضربة قاصمة لأكبر عصابة مخدرات ببولاق الدكرور ونجحت في إحباط ترويج كمية كبيرة من مخدر البودر بلغت قيمتها قرابة 40 مليون جنيه.  

وردت معلومات للعقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب، أكدتها تحريات المقدم محمد سعيد رئيس مباحث بولاق الدكرور، باتجار عاطل شهرته "فتحي الأبيض" في المواد المخدرة متخذًا دائرة القسم مسرحًا لترويج مخدر البودر على عملائه.

تم تشكيل فريق بحث ترأسه العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، ورصد ضباط مباحث بولاق الدكرور نشاط زعيم العصابة عدة أيام حتى تم تحديد ساعة الصفر لضبطه متلبسًا بعد استئذان النيابة العامة. 

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية ترأسها النقيب إسلام عبد اللطيف معاون مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهم في أحد الأكمنة وبحيازته 30 كيلو جراما من مخدر البودر وعدد من أمبولات الكيتامين، ومشغولات ذهبية وطبنجة ومبلغ مالي نحو 1.5 مليون جنيه.

وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 40 مليون جنيه، فتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
 

عصابة فتحي الأبيض صفقة بودر بولاق الدكرور مباحث الجيزة مخدرات

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