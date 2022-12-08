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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيسخروهم ويسرقوا شقاهم.. حبس عصابة استغلال الأطفال في التسول بالهرم

صدى البلد

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استغلال أطفال في التسول والتعدي عليهم بالضرب والاستيلاء على أموالهم تحت التهديد. 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 أشخاص) باستغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم ، متخذين من دائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم .. وبحوزتهم (سلاح أبيض "كتر") وبصحبتهم (3) من المجنى عليهم وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين  بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والتعدى عليهم والإستيلاء على متعلقاتهم.. وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

 

حبس عصابة استغلال الأطفال التسول الهرم النيابة العامة

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