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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديرى للحاصلات الزراعية يدرس مشكلات قطاع النباتات الطبية فى السوق المصرى

صدى البلد

أكد هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن هناك طلب عالمي قوي على النباتات الطبية والعطرية خلال الفترة الأخيرة، وهناك تحديات تواجه هذه الصناعة، لافتا إلى أن المجلس يقوم بتوعية المزارعين حول عملية الزراعة والتجفيف، ويتعامل المجلس مع ثقافات راسخة يتم العمل على تغييرها فيما يتعلق بالزراعة.

وأشار إلى أن المجلس لديه خطة خاصة لكافة العاملين في قطاع النباتات الطبية والعطرية، وسيتم التوجه للمزارعين في أماكنهم للتعرف على المشكلات التي تواجههم واحتياجاتهم والعمل معهم لتلافي أسباب المشكلات والخروج بمنتج قابل للتصدير، فالمنتج الجيد قادر على التسويق لنفسه.

ونوه أن تحسين منظومة الزراعة لهذه النباتات ورفع درجة الوعي لدى المزارع يرفع من قيمة المنتج، كما يتم الاهتمام بمصدري هذه النباتات للتعرف على المواصفات لهذه النباتات بالخارج والأسواق الخارجية ومتطلباتها لاكتساب الخبرات الكافية للمصدرين.

السوق المصري التصديرى للحاصلات الزراعية توعية المزارعين طلب عالمى المزارعين مزارعين النباتات

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