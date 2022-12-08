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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء ماراثون الانتخابات.. جامعة الدلتا التكنولوجية تعلن رئيس اتحاد الطلاب ونائبه

إنتخابات الطلاب بجامعة
إنتخابات الطلاب بجامعة الدلتا التكنولوجية

اختتمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، بحضور الدكتور السيد العجوز، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور عصام مرسى رئيس برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس ، ا. احمد المراكبى مدير ادارة رعاية الطلاب، ليفوز مؤمن محمد شوقى برئاسة اتحاد الطلاب، محمد صلاح محمد نائباً لرئيس الاتحاد.

ومن جانبه، اجتمع الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة بأعضاء اتحاد الطلاب الجدد وهنأهم على فوزهم فى الانتخابات الطلابية متمنيًا لهم التوفيق والنجاح ،وحثّ جميع الطلاب علي المشاركة فى مختلف الأنشطة؛ لصقل خبراتهم ومهاراتهم، ودعم روح التنافس والعمل الجماعي بينهم، وان يكونوا خير سفراء للجامعة فى المجتمع الخارجي.

تعرف على نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب في جامعة مطروح

وأضاف الدكتور كشك على دعم الجامعة للاتحادات الطلابية، وتوفير كافة الإمكانيات لها للقيام بأنشطتها التى تساهم فى بناء شخصية الطالب وتنمية روح الريادة والإبداع وغرس قيم الوطنية والإنتماء للوطن.

وأضاف ان الانتخابات تمت وفقاً لقواعد النزاهة والشفافية والديموقراطية لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وتدريبهم على القيادة، كما أشار إلى ضرورة عمل اعضاء الاتحاد بروح الفريق لتحقيق اهدافهم وطموحاتهم بصورة تليق بالجامعة، كما استمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم خلال الفترة القادمة وأكد الدعم الكامل لهم.

الجدير بالذكر أنه قد أجريت انتخابات أمناء وأمناء مساعدى لجان اتحاد الطلاب ليفوز فادى سعد بأمين لجنة الأسر وفرح أحمد أمين مساعد، وفي لجنة النشاط الاجتماعى فاز أحمد جمال بأمين اللجنة ومارتينا ميلاد أمين مساعد، أما اللجنة الرياضية فاز عبدالرحمن محمد بأمين اللجنة ومصطفي إبراهيم امين مساعد. 

كما فازت شيماء طلعت بأمين اللجنة الثقافية ومحمد العقيلى أمين مساعد، وفي اللجنة الفنية فاز عبدالعزيز كرم بأمين اللجنة وعبدالرحمن ايمن أمين مساعد، وفاز أيمن عيد بأمين اللجنة العلمية  ومنار السيد أمين مساعد اللجنة، بالاضافة إلى لجنة الجوالة والخدمة العامة فاز شريف اشرف بأمين اللجنة واحمد اسامة أمين مساعد.

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