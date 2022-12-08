الصحف السعودية اليوم| مجلس الوزراء يقر ميزانية 2023.. قصف تركي عنيف شمال سوريا.. وبوتين : حرب روسيا في أوكرانيا قد تكون طويلة الأمد

الرئيس الصيني: سنطور الشراكة مع المملكة وسنرتقي بالعلاقات مع الدول العربية والخليجية

نتنياهو يضمن الأغلبية ويقترب من تشكيل حكومة

تونس: إحباط مخطط إرهابي يستهدف وحدات أمنية في صفاقس

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتخطى 647 مليونا

بكين تتهيأ لـ«التعايش» مع كوفيد

ألمانيا: الضغط الدولي أرغم روسيا على التراجع عن التهديد «بالنووي»



تناولت الصحف السعودية اليوم، الخميس، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، ركزت صحيفة سبق على إقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، بإجمالي إنفاق 1.114 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو ‏1.130 مليار‎ ‎ريال‏، وبفائض نحو 16 مليار ريال.

وسجّلت ميزانية العام الحالي 2022 فائضاً بلغ 102 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1.234 مليار ريال، فيما وصلت المصروفات إلى 1.132 مليار ريال.



وأشارت صحيفة الرياض إلى تأكيد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.



أبرزت صحيفة عكاظ اعلان رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينج، عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية مرة أخرى بعد 6 سنوات، وحضور القمة الصينية العربية الأولى، والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلبية للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال بينج، في كلمة لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض،: "يطيب لي بهذه المناسبة أن أتقدم نيابة عن الصين حكومة وشعباً، بأخلص التحيات وأطيب التمنيات للمملكة الصديقة حكومة وشعباً"، وأضاف: "تربط الصين والمملكة علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة والأخوة، على مدى الـ32 سنة التي مضت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وظل الجانبان يتبادلان الفهم والدعم".



وقالت صحيفة الوطن إن شركات سعودية وصينية وقعت - أمس الأربعاء - 34 اتفاقية استثمارية، وذلك في إطار زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، للمملكة، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاعات التي تم توقيع الاتفاقيات حولها.

وشملت الاتفاقيات بين الجانبين عدة قطاعات في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الشرق الاوسط إن محيط قريتي المياسة وزر نعيت في ريف عفرين شمال حلب، شهد قصفاً مدفعياً مكثفاً نفذته القوات التركية، مما ألحق أضراراً مادية بممتلكات المواطنين من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، حسبما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (الخميس).

وكان المرصد قد افاد أمس بأن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة، قريتي زورمغار وتل شعير في ريف عين العرب (كوباني)، بريف حلب الشرقي، إضافة إلى قرية قرتل في ريف تل أبيض شمالي الرقة، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.



ذكرت صحيفة اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو ضمن أغلبية برلمانية، اليوم (الخميس)، بعدما أعلن حزبه «الليكود» التوصل إلى اتفاق مع حزب «شاس» اليهودي المتشدد.

وحقق تحالف نتنياهو اليميني نصراً مريحاً في الانتخابات التي أُجريت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وكانت الخامسة التي تشهدها إسرائيل في أقل من أربع سنوات. وأثارت شراكته مع أحزاب اليمين المتطرف القلق في الداخل والخارج.



أوضحت صحيفة عكاظ إعلان السلطات الأمنية التونسية أمس (الأربعاء) إحباط مخطط إرهابي يستهدف إحدى الوحدات الأمنية ومؤسسة دينية بمدينة صفاقس جنوب شرقي البلاد، مؤكدة أن ذلك جاء في إطار عملية استباقية نفذتها وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس (الدرك) الوطني، تحت إشراف النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب «محكمة مختصة».



ولفتت صحيفة الشرق الأوسط إلى تنديد شقيقة الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي بحملته القمعية على المحتجين في أنحاء البلاد وبالحكم «الاستبدادي». ودعت الحرس الثوري لإلقاء السلاح، حسبما ورد في رسالة نشرها ابنها المقيم في فرنسا ونقلتها رويترز أمس (الأربعاء).

وتعاني إيران من الاضطرابات منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في الحجز لدى شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر (أيلول)، وتشهد إضرابا عاما لثلاثة أيام بدأ يوم الاثنين.

دوليا، أفادت صحيفة الرياض بأن بيانات مجمعة أظهرت أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتخطى 647 مليونا إصابة حتى صباح اليوم الخميس.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 647 مليونا و26 ألفا و764. وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و646 ألفا و308 حالات وفاة.



قالت صحيفة عكاظ إن الصينيون أعربوا عن ابتهاجهم الكبير أمس (الأربعاء)، إثر إعلان الحكومة الصينية أكبر تغييرات من نوعها في إستراتيجية صدّ نازلة فايروس كورونا الجديد، التي ظلت سارية منذ نحو 3 سنوات. ومن أبرز التدابير الجديدة السماح لمن تأكدت إصابته بكوفيد-19 بأن يعزل نفسه في منزله. وتشمل الإجراءات الجديدة إلغاء شرط الخضوع لفحص كورونا لمن يرغبون في السفر داخل محافظات البلاد الأكبر كثافة سكانية في العالم (1.4 مليار نسمة).



أوضحت صحيفة الوئام اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن جيشه قد يواصل القتال في أوكرانيا لفترة طويلة لكنه قال إنه لن يدعو لموجة تعبئة ثانية في الوقت الحالي.

ونادرا ما يتحدث بوتين عن مدة الحرب التي بدأت قبل أكثر من تسعة أشهر لكنه قال لمؤيديه خلال اجتماع بثه التلفزيون أمس الأربعاء إن الحرب قد تستمر لمزيد من الوقت. وتابع قائلا "هذه يمكن أن تكون عملية طويلة".



وذكرت صحيفة الشرق الأوسط ان المستشار الألماني أولاف شولتس اعتبر في مقابلة نشرت اليوم (الخميس) أنّ خطر لجوء موسكو إلى السلاح النووي في غزوها لأوكرانيا تضاءل لأنّ المجتمع الدولي «رسم خطاً أحمر» لروسيا على هذا الصعيد.

وقال شولتس في مقابلة مع وسيلتي إعلام هما «فونكي» الألمانية و«ويست فرانس» الفرنسية إنّ «أمراً واحداً تغيّر في الوقت الراهن: لقد توقّفت روسيا عن التهديد باستخدام السلاح النووي».

وعزا المستشار الألماني هذا التراجع إلى واقع أنّ المجتمع الدولي، ومن ضمنه الصين، «رسم خطاً أحمر» لموسكو بشأن تهديدها هذا.



وأشارت صحيفة الوئام إلى اعلان ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول، وهي أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم، اليوم (الخميس)، أن الأسطول الروسي أسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود.

وقال على تطبيق «تليغرام»: «هذا الصباح، أسقطت سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود طائرة مسيرة فوق البحر». وكانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.