أمريكا ترد على تصريحات بوتين بشأن الأسلحة النووية

نددت أمريكا، اليوم الأربعاء، بالحديث الفضفاض بشأن الأسلحة النووية بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لن تستخدم سلاحا ذريا إلا ردا على ضربة للعدو.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس الرد مباشرة على بوتين وقال: “نعتقد أن أي حديث فضفاض عن الأسلحة النووية غير مسؤول على الإطلاق”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد، لكنه أكد أن بلاده لم يصبها الجنون وإنها تعتبر ترسانتها النووية رادعا دفاعيا ليس إلا.

وقال بوتين اجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ردا على سؤال حول خطر نشوب حرب نووية عالمية: "فيما يتعلق بتهديد الحرب النووية، أنت محقة. لنكن صريحين، مثل هذا التهديد آخذ في الازدياد".

وأضاف: "لدينا استراتيجية لاستخدامنا لوسائل الدفاع، فنحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية وسيلة دفاعية، وتم إعداد كل شيء حول ما يسمى بالضربة الجوابية، أي عندما يتم ضربنا، نحن نرد".

إلي ذلك، قال بوتين، إن العملية العسكرية في أوكرانيا قد تكون عملية طويلة، مشدداً على أن روسيا ستكافح من أجل مصالحها بكل الطرق المتاحة.

وشكا بوتين من أن الغرب يتعامل مع بلده كـ"بلد درجة ثانية"، معتبراً أن الدول الغربية تنظر إلى بلاده على أنه "لا حق لها في الوجود".

وأشار بوتين إلى أن روسيا نشرت نحو 150 ألف جندي تم تعبئتهم يشاركون في العملية الخاصة، بينهم 77 ألفاً مع وحداتهم القتالية حالياً.

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "لا معنى للقيام بتعبئة إضافية الآن".