احذر.. الذهب يصيبك بأمراض خطيرة| في هذه الحالة

يعد السبب الحقيقي لحساسية الذهب غير معروف، لكن الأعراض تحدث عندما يصبح جهاز المناعة حساسًا للمعدن، بالإضافة إلى وجود تاريخ عائلي من حساسية النيكل أو المعدن، وكلها أسباب يمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بحساسية الذهب.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير، بعض أعراض حساسية الذهب وأسبابها وفقا لموقع healthline..

أعراض حساسية الذهب:

تظهر الأعراض المصاحبة لحساسية الذهب بعد مرور من 12 إلى 48 ساعة من ارتداء الإكسسورات المصنعة منه، ومن أبرزها:

1- الرغبة في الحكة

2- احمرار الجلد.

3- طفح جلدي.

4- انتشار بقع جافة على الجلد.

5- تورم الجلد.

6- تصبغات وتقيحات جلدية في حالة عدم الاهتمام بعلاج الأعراض السابقة.

وفي حالة الإصابة بالأعراض السابقة، يجب التوجه إلى الطبيب المختص للخضوع إلى بعض الفحوصات الهامة، التي من شأنها أن تساعده في تحديد العلاج المناسب للحالة، ومنها:

- النظر إلى الجلد، ومتابعة الأعراض.

- وضع كمية قليلة المواد التي تثير الحساسية، مثل النيكل، وفي حالة كان المريض يعاني من الحساسية، فمن المحتمل أن يعاني من البثور والالتهابات الجلدية فور ملامسة الجلد لها.

علاج حساسية الذهب:

- استخدام كريم هيدروكورتيزون، لعلاج الالتهابات الجلدية.

- دهن المناطق المصابة بمضادات الهيستامين الموضعية.

- إذا كانت الأعراض شديدة، يمكن استخدام كريم الستيرويد، للتخفيف من حدة الالتهابات.

- عند تشقق الجلد والإصابة بالتقيحات، يجب خلع المجوهرات والتوجه إلى أقرب طبيب.

طرق الوقاية من حساسية الذهب:

- التأكد من أن الإكسسورات الذهبية خالية من النيكل قبل ارتدائها.

- استخدام الكريمات المرطبة قبل ارتداء المصوغات الذهبية.

- الحرص على خلع الإكسسورات الذهبية قبل الخلود إلى النوم.