المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا يواصل حملاته اليومية للتبرع

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المركز الإقليمي لنقل الدم، يواصل حملاته اليومية للتبرع بالدم، من خلال فرق عمل متنقلة طوال أيام الأسبوع في عدة أماكن متفرقة بالتبادل على مستوى مراكز المنيا التسعة.

أكد المحافظ ، أن الحملات تهدف إلى استقبال المتبرعين وسط الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة للتبرع بالدم ، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها ، يأتي ضمن الإنجازات والتكليفات الرئاسية التي يوليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، اهتمامًا كبيرًا لخدمة المنظومة الطبية، بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي والذي يرتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين .

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم، أنه يتم خروج من 3-4 حملات يوميا، لاستقبال أكبر عدد من المتبرعين يتم توزيعها على مستوى مراكز المحافظة وفى أماكن تمركز متفرقة طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء.

وأشار إلي أن المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، والتابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة هو المسؤول عن توفير وحدات الدم ومشتقاتها على مستوى المحافظة بجميع مستشفياتها العامة والمركزية ومستشفيات التأمين الصحي ومعهد الأورام بالمنيا ومستشفى جراحات اليوم الواحد، مضيفاً ان المركز الإقليمي لتجميع البلازما بالمحافظة، يعتبر الأول على شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارها لتجميع البلازما على مستوى الجمهورية، بطاقة 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، والذي يساعد في إنقاذ العديد من حياة المرضى.