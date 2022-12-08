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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملابس مقاومة للميكروبات لمرضى السرطان.. تفاصيل اكتشاف جديد من جامعة المنيا.. شاهد

الدكتورة سهير تمام
الدكتورة سهير تمام

قدم " صدى البلد" بثا مباشر مع الدكتورة سهير تمام محمد الحاصلة على الدكتوراه بعنوان " ملابس مقاومه للميكروبات لمرضى السرطان باستخدام تكنولوجيا النانو بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعيه بجامعة المنيا.

اكتشاف ملابس مقاومة للميكروبات

قالت الدكتورة سهير ان الفكرة بدأت بعد انتشار الفيروسات خلال الفترة الراهنه وقلة الدراسات التي تهتم بمرضى السرطان الذين يعانون من ضعف المناعه فتوصلت إلى ضرورة توفير ملابس معالجة ضد الميكروبات لهؤلاء المرضى بالمستشفيات.

إضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمه في عمل الملابس المقاومه للبكتريا ولذلك قمت  بتصميم الملابس من موارد طبيعة  كمادة" الكيتوزان " وهي مادة ليس لها اية أضرار على صحة الإنسان وكذلك جسيمات الفضة النانوية لتعطي أعلى مقاومة للميكروبات.

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استخدام 3 أنواع من الاقماشة القطنية

وأوضحت الدكتورة سهير تمام انه تم استخدام 3 أنواع من الاقماشه القطنيه أثناء إعداد رسالة الدكتوراه من أجل  تحسين المناعه وقوة الشد وسهولة امتصاص الملابس للسوائل خاصة أن جسم مريض السرطان لا يتحمل أية أعباء وخاصتا  اذا كان في المراحل المتأخرة من المرض.
وأشارت الي انه تم تنفيذ 6 موديلات خلال الدراسه وتم معالجتها بالمركز القومي للبحوث وروعي في تصميم الملابس ان تكون أكثر سهولة في الارتداء والخلع لمساعدة المريض والتيسير على أهله  وكذلك جمال التصميم واناقته.

وتمنت الدكتورة سهير تمام ان تجد هذة التصميمات طريقها إلى النور وتطبق على أرض الواقع وتقوم إحدى الشركات او احد المصانع والمعامل بتبني هذا الاختراع وانتاج هذة النوعيه من الملابس للحفاظ على صحة المرضى والحد من انتشار الميكروبات.

رسالة علمية عن ملابس مقاومة للميكروبات لمرضى السرطان

يشار إلى ان كلية التربية النوعية بجامعة المنيا ناقشت رسالة علميه عن " ملابس مقاومة للميكروبات لمرضى السرطان" تتكون من تركيب نسيجي مقاوم للميكروبات مع المعالجة بجسيمات الفضة النانوية لتعطي أعلى مقاومة للميكروبات من المعالجة بالكيتوزان ومراعاة النواحي الوظيفية والجماليه للتصميم مقدمة من الباحثة سهير تمام أحمد محمد للحصول على درجة الدكتوراة في التربية النوعية تخصص اقتصاد منزلي «ملابس ونسيج».

أشرف على مناقشة الرسالة الدكتور محمد عبدالمنعم رمضان أستاذ كيمياء وتكنولوجيا المنسوجات بالمركز القومي للبحوث والدكتور الحسيني صابر استاذ متفرغ بقسم الاقتصاد المنزلي رئيسا للجنة ومناقشة  والدكتورة امال العدوي استاذ المنسوجات والملابس شعبة الاقتصاد المنزلي بكلية الزراعة جامعة الزقازيق والدكتورة وسام مصطفي عبد الموجود رئيس قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية والدكتورة دعاء نبيل سلامة استاذ الملابس والنسيج المساعد كلية التربية النوعية والدكتورة تفاحة موسي عبد الحميد استاذ الملابس و النسيج المساعد كلية التربية النوعية.

وبرعاية  الدكتور احمد سعيد عبد الخالق عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنيا والدكتورة أريج سلامة علي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

وأوصت الرسالة بزيادة الاهتمام بأبحاث المعالجات الخاصة بملابس المرضى خاصة في ظل انتشار الفيروسات وضرورة توفير ملابس معالجة ضد الميكروبات للمرضى بجميع المستشفيات العامة والخاصة للحفاظ على صحة المرضى والحد من انتشار الميكروبات.

كما تضمنت التوصيات، الاهتمام بإضافة محتوى تدريسي عن معالجة النسيج بأنواع التراكيب النسجية المختلفة لقسم الاقتصاد المنزلي «تخصص ملابس ونسيج» والاهتمام بمواكبة التطورات الحديثة والاستفادة من تكنولوجيا النانو في الحصول على أنسجة آمنة باستخدام مواد صديقة للبيئة لا تسبب أي أضرار للصحة، وزيادة التوسع في الدراسات المرتبطة بتجهيزات الأقمشة القطنية لإكسابها خواص جديدة حتى تستطيع غزو ومنافسة السوق.

الدكتورة سهير تمام ولجنة المناقشه وتصميمات الملابس
الدكتورة سهير تمام ولجنة المناقشه وتصميمات الملابس
الدكتورة سهير تمام ولجنة المناقشه وتصميمات الملابس
الدكتورة سهير تمام ولجنة المناقشه وتصميمات الملابس
الدكتورة سهير تمام ولجنة المناقشه وتصميمات الملابس
الدكتورة سهير تمام ولجنة المناقشه وتصميمات الملابس
الدكتورة سهير تمام ولجنة المناقشه وتصميمات الملابس
الدكتورة سهير تمام ولجنة المناقشه وتصميمات الملابس
الدكتورة سهير تمام ولجنة المناقشه وتصميمات الملابس
الدكتورة سهير تمام ولجنة المناقشه وتصميمات الملابس
الدكتورة سهير تمام ولجنة المناقشه وتصميمات الملابس
الدكتورة سهير تمام ولجنة المناقشه وتصميمات الملابس
الدكتورة سهير تمام ولجنة المناقشه وتصميمات الملابس
الدكتورة سهير تمام ولجنة المناقشه وتصميمات الملابس
جامعه صدى البلد مرضى السرطان كلية التربية النوعية ضعف المناعة جامعة المنيا المركز القومى للبحوث النانو المنسوجات والملابس تكنولوجيا النانو قسم الإقتصاد المنزلي

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