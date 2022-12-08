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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سنا إبراهيم لاعبة إسكواش الأهلي: قدمنا بطولة مميزة.. وهدفنا دائما حصد البطولات

سنا إبراهيم
سنا إبراهيم

عبرت سنا إبراهيم، لاعبة الإسكواش  بالنادي الأهلي، عن سعادتها بحصد الميدالية الذهبية لمرحلة العمومي سيدات، في بطولة الأهلي المفتوحة للإسكواش، التي اختتمت اليوم على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد.

وأكدت لاعبة الإسكواش بالنادي الأهلي أن الفريق قدم مستويات قوية خلال البطولة، وحقق الفوز في جميع المواجهات بفضل التركيز الشديد من اللاعبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، والتي كان لها الدور الأكبر في سيطرة لاعبات الأهلي على جميع الميداليات، مما يعطي الفريق دوافع كبيرة للفوز بكل البطولات في المرحلة القادمة.

وأكدت سنا أنها تلقى دعمًا كبيرًا من كل لاعبات الأهلي، وأن الروح العالية حاضرة بين جميع عناصر الفريق، وكذلك التركيز العالي وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وأضافت لاعبة فريق إسكواش الأهلي: تعاهدنا على حسم جميع الميداليات لإسعاد جماهير الأهلي التي لا تقبل بغير التتويج بالبطولات.

وأشارت إلى أن فرق إسكواش الأهلي تسعى لحصد مزيد من الألقاب خلال الموسم الجديد، وأن هدفها مواصلة تقديم مستوى جيد مع الفريق للتتويج بالبطولات على كافة المستويات.

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