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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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زميل الكلية الملكية لأطباء السكر: المرض يؤثر على العلاقة الجنسية لدى النوعين.. فيديو

مرض السكر
مرض السكر

أكد الدكتور محمد حسين عباس، زميل الكلية الملكية لأطباء السكر والغدد الصماء، أن مرض السكر يؤثر على العلاقة الجنسية في النوعين، وبالنسبة للرجال يؤثر على تصلب الشرايين، ولتفادي هذا الأمر قد يكون الحل في بعض الحالات الأنسولين.

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وقال محمد حسين عباس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”،  أنه يجب تجنب التدخين، والابتعاد عن الملح، وضبط مستوى الضغط والدهون، وتنفيذ التعليمات الطبية للحفاظ على العلاقة الحميمية.

 

 تؤدي إلى الوفاه

وتابع زميل الكلية الملكية لأطباء السكر والغدد الصماء، غيبوبة السكر قد تحدث مع الأطفال وكبار السن، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى الوفاة، لذلك يجب وجود حلوى أو عصائر بشكل دائم

مرض السكر العلاقة الجنسية تصلب الشرايين السكر التراكمى

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