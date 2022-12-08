مرحلة خطر.. سوسن بدر تكشف سبب اعتذارها عن مسرحية الواد سيد الشغال..فيديو

حلت النجمة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة على الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".



وتحدثت النجمة الكبيرة سوسن بدر، عن مشاركتها في مسرحة "الواد سيد الشغال", قائله: "أنا اللي بدأت المسرحة مع الأستاذ عادل إمام ومدام رجاء والأستاذ مصطفى وكل مجموعة المسرح".

وأشارت: "حصلي ظرف صحي جعلني اعتذر عن العمل، وجاءت لي حصوه في الكلى"، موضحه: "حاولت أخذ أدوية وحقن لاكمال العمل واستحملوني وحاولي معايا، لكن وصلت لمرحلة صحية خطر، ورجعت من الإسكندرية للقاهرة، وجاءت الفنانة مشيرة وأنقذت الموقف بشكل سريع واستكملت المسرحية".

وتحكي النجمة الكبيرة سوسن بدر، خلال الحلقة، تفاصيل وأسرار خاصة عن مسيرتها الفنية وعلاقتها بالزعيم عادل إمام والراحل سعيد صالح.