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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرحلة خطر.. سوسن بدر تكشف سبب اعتذارها عن مسرحية الواد سيد الشغال..فيديو

سوسن
سوسن

حلت النجمة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة على الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".

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وتحدثت النجمة الكبيرة سوسن بدر، عن مشاركتها في مسرحة "الواد سيد الشغال", قائله: "أنا اللي بدأت المسرحة مع الأستاذ عادل إمام ومدام رجاء والأستاذ مصطفى وكل مجموعة المسرح".

 

وأشارت: "حصلي ظرف صحي جعلني اعتذر عن العمل، وجاءت لي حصوه في الكلى"، موضحه: "حاولت أخذ أدوية وحقن لاكمال العمل واستحملوني وحاولي معايا، لكن وصلت لمرحلة صحية خطر، ورجعت من الإسكندرية للقاهرة، وجاءت الفنانة مشيرة وأنقذت الموقف بشكل سريع واستكملت المسرحية".

 

وتحكي النجمة الكبيرة سوسن بدر، خلال الحلقة، تفاصيل وأسرار خاصة عن مسيرتها الفنية وعلاقتها بالزعيم عادل إمام والراحل سعيد صالح. 

سوسن بدر مسرحية الواد سيد الشغال النجمة الكبيرة سوسن بدر الإعلامية منى الشاذلي معكم منى الشاذلى

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