الجيش الروسي يشن هجوما عنيفا على خاركيف ودونيتسك

قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن المستوطنات في منطقة دونيتسك ومنطقة خاركيف تعرضت لقصف روسي عنيف.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال الجيش الأوكراني، “وقع أكثر من 20 هجوما من قاذفات صواريخ متعددة روسية على مواقع قواتنا ومستوطناتنا على طول خط التماس”.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية تمسك بخطوطها على طول الحدود بين منطقتي خاركيف ولوجانسك وقصفت ما يقرب من عشر مستوطنات خلال اليوم.

وقال أوليج سينيجوبوف، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف للتلفزيون الأوكراني، إنه في الأجزاء الشمالية من خاركيف تتعرض البلدات التي استعادتها القوات الأوكرانية مؤخرا بالقرب من الحدود الروسية للقصف باستمرار بما في ذلك في فوفتشانسك.

وتابع: إن “المستوطنات القريبة من خط الجبهة في قطاع كوبيانسك تتعرض لقصف مستمر”، لكنه أصر على أنه لا يوجد احتمال لهجوم مضاد من قبل الروس.

وأضاف: “لدينا ما يكفي من القوات والوسائل في هذه المنطقة وغيرها لصد العدو”.