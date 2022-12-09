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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة.. وشعبة الذهب تكشف السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

بلاش تحلو بدل مكسر وشك.. هيثم شاكر يكشف مواقف محرجة تعرض لها
قال المطرب هيثم شاكر، إنه خلال مشواره الفني تعرض للكثير من المواقف خاصة خلال الأفراح.


مرحلة خطر.. سوسن بدر تكشف سبب اعتذارها عن مسرحية الواد سيد الشغال..فيديو
حلت النجمة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة على الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".


شعبة الذهب تكشف عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر
كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، عن أن أسعار الذهب انخفضت في السوق المحلي، موضحا أن هناك إقبالا على شراء الجنيهات الذهب والسبائك الخام، باعتبارها ملاذا آمنا للاستثمار.


ضياء رشوان : لقاء الرئيسين السيسي وشي جين بالقمة العربية الصينية بالغ الأهمية
علق الإعلامي ضياء رشوان، على مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الصينية في السعودية، قائلا: "لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الصيني في غاية الأهمية".


وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك شائعات تم إطلاقها خلال الساعات القليلة الماضية، وهي أن سعر الدولار سيصل إلى 40 جنيها، معلقا “شائعة لا أساس لها من الصحة”.


مصطفى بكري : الجيش والشرطة حافظوا على أوصال الدولة من الانقطاع |فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ما يجري من الجماعات الإرهابية ضد الجنود والضباط من الجيش والشرطة معروف للجميع، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة قاموا بتضحيات كبيرة.


واحدة بالكياتة دي تقول كده؟ ياسمين عز تنفي هجومها على أحمد موسى
نفت الإعلامية ياسمين عز شائعة هجومها على الإعلامي أحمد موسى،مؤكد:"بكن للأستاذ أحمد موسى كل الاحترام".


وزير المالية: لا صحة للكشف عن سرية الحسابات البنكية ..فيديو
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن لا صحة للكشف عن  سرية الحسابات البنكية  مشيرا إلى أن  التعديل التشريعي الذي تم جزء من التزامات مصر الدولية.

 

المالية الدولار مصطفى بكري اخبار التوك شو الذهب

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