مرسيدس تكشف عن وحش السرعة الجديد.. AMG GT2 | صور

تعتبر سيارة مرسيدس AMG GT2 الجديدة أقوى سيارة سباق تنتجها الشركة الألمانية حتى الآن.

من خلال الانضمام إلى سيارات السباق جي تي 3 و جي تي 4 الناجحة، تهدف جي تي 2 إلى توسيع نطاق برنامج سباقات العملاء من مرسيدس ليشمل السائقين الهواة ويظهر طموح الشركة في القيام بدور ريادي في فئة جي تي 2.

AMG GT2

تعتبر سيارة AMG GT2 مبنية على سيارة AMG GT، والتي سيتم استبدالها في عام 2023 بواسطة سيارة مرسيدس AMG SL الجديدة.

مدعومة بمحرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.0 لتر والمستخدم في GT4 وغيرها من سيارات إنتاج AMG، تم ضبط محرك GT2ليوفر 697 حصانًا و 590 رطلاً (على غرار بورشه 911 جي تي 2 آر إس كلوب سبورت 690 حصانًا) وبنظام دفع العجلات الخلفية من وعلبة تروس متتابعة السرعة.

تتميز السيارة بقفل تفاضلي ميكانيكي مع ممتص صدمات قابل للضبط، وقضبان مانعة للانحراف وقابلة للتعديل، ومكابح ذات ستة مكابس مهواة في الأمام (أربعة أواني في الخلف) وفرامل متعددة الضبط مانعة للانغلاق.

AMG GT2

تزن السيارة أقل من 1400 كجم مع تكييف الهواء، مما يعني أنها أثقل قليلاً من سيارة Audi R8 LMS GT2 التي تبلغ 1350 كجم ولكنها لا تزال قادرة على المنافسة.

وقالت مرسيدس إن الهدف كان ضمان أن "السائقين الهواة يمكنهم التحكم في هذه القوة الهائلة بطريقة آمنة".

AMG GT2

تلعب الديناميكا الهوائية أيضًا دورًا مهمًا في ضمان ثبات السيارة على الحلبة، حيث يتمتع بزاوية واسعة من قابلية التعديل وهناك فتحات جديدة كبيرة مدمجة في الأجنحة الأمامية لزيادة تدفق الهواء.

AMG GT2

تم تطوير قمرة القيادة في GT2 مع مراعاة بيئة العمل للسائق للتأكد من أنها سهلة الاستخدام وبديهية قدر الإمكان لجمهور أقل خبرة.

من المقرر أن يبدأ اختبار GT2 في مجموعة مختارة من الحلقات خلال الأسابيع المقبلة، قبل بدء مبيعات العملاء في بداية موسم رياضة السيارات لعام 2023 ، بالشراكة مع فريق سباقات HWA.

لم يتم الإعلان عن تفاصيل التسعير، ولكن من المتوقع أن يتم تسعير GT2بحوالي 400,000 جنيه إسترليني.