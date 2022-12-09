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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات .. زيادة ربع مليون جنيه لـ سكودا سكالا موديل 2022

سكودا سكالا موديل
سكودا سكالا موديل 2022

شهدت أسعار السيارة سكودا سكالا موديل 2022 قفزة سعرية كبيرة وصلت الى 250 ألف جنيه دفعة واحدة، وتتوفر في السوق المصري بفئتين هما Ambition و Style.

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سكودا سكالا موديل 2022

أسعار السيارة سكودا سكالا موديل 2022

سكودا سكالا موديل 2022 الفئة الأولى Ambition بسعر يبلغ 700 ألف جنيه بدلًا من 465 الف جنيه.

سكودا سكالا موديل 2022 الفئة الثانية Style بسعر يبلغ 800 ألف جنيه بدلًا من 550 ألف جنيه.

سكودا سكالا موديل 2022

مواصفات سكودا سكالا موديل 2022

تسارع السيارة سكودا سكالا موديل 2022 من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.8 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 188 كيلومتر في الساعة.

سكودا سكالا موديل 2022

تعتمد السيارة سكودا سكالا موديل 2022 على محرك ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سكودا سكالا موديل 2022

تتوفر السيارة سكودا سكالا موديل 2022 بعدد من خيارات الأمن والسلامة وأنظمة الترفيه مثل قفل مركزي، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية، وحساسات حركة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وخاصية تفعيل السيارة بدون مفتاح، وفتحة سقف بانرواما للفئة عالية التجهيز و حساسات ركن أمامية، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، وبلوتوث.

 

 

 

سكودا سكالا موديل 2022 بورصة السيارات Ambition سكودا سكالا Style

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