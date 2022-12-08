للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لـ سكودا كودياك بالدولار

تعتبر سكودا كودياك أحد أبرز إصدارات العلامة التجارية المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة إعفاء سيارات المغتربين المصريين من الرسوم والضرائب في فئة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV”.

حيث شهدت أسعارها زيادة كبيرة في مصر، بالإضافة لتميزها بتصميم عصري وأنيق، ويظهر ذلك من خلال الشبك الأمامي الرياضي المميز لهوية العلامة التجارية، ويبحث العديد من المصريين عن سيارات للشراء من الخارج نظراً لارتفاع أسعارها محلياً في عام 2022 بشكل غير مسبوق.

سكودا كودياك موديل 2022

ويأتي ذلك على خلفية قرار الحكومة المصرية بإلغاء الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار، يتم وضعها في حساب وزارة المالية ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

ويتم تحديد قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وما إذا كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم، ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

سكودا كودياك موديل 2022

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد سيارة سكودا كودياك بداية من موديل 2023 حتى موديل 2019:

سكودا كودياك موديل 2023 بقيمة قدرها 6,698 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت قيمتها 23,785 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا كودياك موديل 2022 بقيمة قدرها 6,259 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 22,229 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا كودياك موديل 2021 بقيمة قدرها 5,579 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 19,813 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا كودياك موديل 2020 بقيمة قدرها 4,642 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 16,484 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا كودياك موديل 2019 بقيمة قدرها 4,362 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 15,491 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا كودياك موديل 2022

مواصفات سكودا كودياك موديل 2022:

تصل سرعة السيارة سكودا كودياك موديل 2022 القصوى الى 207 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.2 ثانية فقط.

تعتمد السيارة سكودا كودياك موديل 2022 على محرك بسعة 1400 سي سي، قادر على ضخ قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 330 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، ونظام دفع امامي.

أسعار السيارة سكودا كودياك موديل 2022:

الفئة الأولى DYNAMIC بسعر مليون و150 ألف جنيه

الفئة الثانية AMBITION بسعر مليون و250 ألف جنيه

الفئة الثالثة STYLE بسعر مليون و350 ألف جنيه

الفئة الرابعة SPORT LINE بسعر مليون و400 ألف جنيه

الفئة الخامسة L&K بسعر مليون و475 ألف جنيه