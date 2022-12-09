سعر سكودا سوبيرب موديل 2022 في مصر .. صور

تقدم شركة سكودا عملاقة تصنيع السيارات، العديد من الاصدرات القوية داخل السوق المصري، ومنها النسخة سوبيرب موديل 2022، والتي شهدت زيادة سعرية تراوحت بين 150 الف جنيه وحتى 225 الف جنيه، وذلك بحسب الفئات المقدمة محليًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة.

سكودا سوبيرب موديل 2022

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة سكودا سوبيرب موديل 2022

الفئة الاولى Dynamic سكودا سوبيرب موديل 2022 بقيمة قدرها 995 ألف جنيه بدلاً من 825 ألف جنيه.

الفئة الثانية Ambition سكودا سوبيرب موديل 2022 بقيمة قدرها مليون و150 ألف جنيه بدلاً من 925 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Sportline سكودا سوبيرب موديل 2022 بقيمة قدرها مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و50 ألف جنيه.

سكودا سوبيرب موديل 2022

المواصفات الفنية للسيارة سكودا سوبيرب موديل 2022

تستغرق السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022 مدة زمنية تقدر بـ 8.8 ثانية للانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، حيث دعمت بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، يستطيع ضخ 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر.

سكودا سوبيرب موديل 2022

وحصلت السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022 على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات طراز DSG تعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.