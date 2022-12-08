عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا تكشف عن سعر Enyaq الكهربائية الجديدة | صور

سكودا Enyaq iv vRS
سكودا Enyaq iv vRS

كشفت العلامة التجارية سكودا عن أسعار سياراتها الكهربائية الجديدة المنتظرة Enyaq iV vRS، والتي سيبدأ سعرها بـ 52,670 جنيه إسترليني عند فتحها للطلبات في يناير، قبل بدء عمليات التسليم في الربيع.

مرسيدس تفتتح أول وكالة خاصة بالسيارات الكهربائية فقط | صور

سوق المستعمل.. رينو لوجان أوتوماتيك بـ 100 ألف جنيه | تفاصيل

يعد الطراز Enyaq iV vRS الرائد الجديد لسكودا، أكثر تقليدية على غرار سيارات الدفع الرباعي وشقيق أكثر عملية لطراز الكوبيه الذي تم طرحه للبيع في وقت سابق من هذا العام، ويعتبر الشقيق الأصغر لسيارة فولكس فاجن ID 4 GTX.

سكودا Enyaq iv vRS

تعتبر Enyaq iV vRS البديل الثاني للأداء لأول سيارة كهربائية مخصصة للشركة التشيكية، وتأتي بنهاية خلفية أكثر تقليدية، حيث تبلغ سعة صندوق الأمتعة 585 لترًا أي 15 لترًا أكثر من الكوبيه.

 

جاءت سكودا Enyaq iV vRS مدعومة ببطارية 82 كيلو واط في الساعة مثل الكوبيه، ينتج قوة تصل الى 295 حصانًا و 338 رطلاً قدمًا لإكمال سباق السرعة من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة في 6.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى الى 111 ميلاً في الساعة.

سكودا Enyaq iv vRS

يبلغ المدى 310 أميال وأقصى معدل شحن عند 135 كيلو وات ، والذي سيحصل على البطارية من 10٪ إلى 80٪ في حوالي 36 دقيقة عند استخدام شاحن سريع.

 

تكتسب سيارات الدفع الرباعي تصميمًا خارجيًا رياضيًا مشابهًا لكوبيه، مع ولمسات أمامية سوداء لامعة وإطارات نوافذ ومرايا أبواب ومشتت خلفي، والشبك الأمامي Crystal Face من سكودا، والذي يتميز بـ 131 مصباحًا ، بشكل قياسي.

سكودا Enyaq iv vRS

في الداخل، تم تشطيب سيارة سكودا  Enyaq iV vRS المنافسة بتطعيمات بتأثير ألياف الكربون على لوحة القيادة وألواح الأبواب والجلد الصناعي على لوحة القيادة، ويعد نظام المعلومات والترفيه بشاشة 13 بوصة تعمل باللمس هو محور المقصورة والأكبر في أي طراز من طرازات سكودا.

 

خلف المقود توجد شاشة القيادة الرقمية 5.3 بوصة، والتي تعرض بيانات القيادة وتفاصيل الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

 

سكودا Enyaq iv vRS

تشمل المعدات القياسية في Enyaq iv vRS التحكم في المناخ ثلاثي المناطق ، وشحن الهاتف اللاسلكي، والإضاءة المحيطة LED ، وباب خلفي كهربائي ومقاعد رياضية من الألياف الدقيقة، ومزودة بنظام تدفئة.

سكودا Enyaq iv vRS

كان Enyaq iV نموذجًا ناجحًا لسكودا، حيث باعت الشركة 100000 سيارة من طراز Enyaq iVs منذ إطلاق النموذج في عام 2020 ، مع بيع 45000 سيارة في عام 2021.

Enyaq سكودا الكهربائية الدفع الرباعي فولكس فاجن سكودا Enyaq iv vRS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

قرار عاجل بمنع دخول العمالة المصرية إلى الكويت .. اعرف الأسباب

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

موضوعات متعلقة

مرسيدس تفتتح أول وكالة خاصة بالسيارات الكهربائية فقط | صور

سوق المستعمل.. رينو لوجان أوتوماتيك بـ 100 ألف جنيه | تفاصيل

أفضل 5 سيارات مستعملة تحت سعر 150 ألف جنيه | صور

بورصة السيارات.. زيادة 90 ألف جنيه في أسعار تويوتا CHR موديل 2022

للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية المطلوبة لـ بيجو 2008 بالدولار

تبدأ بـ690 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار 5 سيارات كروس أوفر في ديسمبر

مرسيدس تكشف عن أقوى إصداراتها الهجينة.. AMG S63 | صور

بعد تعرضها لحادث سير.. سعر سيارة الإعلامية سهير جودة | صور

ترشيحاتنا

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

أعظم صيغ التسبيح في الليل والنهار .. 5 كلمات تحصد بها ألف حسنة

لا تغيير حاليا.. السعودية تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على العاملين الأجانب

أكثر من 900 جرام..راكب بمطار القاهرة يهرب مشغولات ذهبية مخبأة حول جسمه|صور

شفاء فوري لكل مسحور.. 17 آية رددها 7 مرات على كوب من الماء

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ مي الغيطي

طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية.. بأسهل الخطوات

يؤدي لقطع في النخاع الشوكي وارتجاج بالمخ.. ترند الموت بين طلبة المدارس

سيدة الكشري.. أم يوسف تتجول في الشوارع لبيع الأكل البيتي للعمال|فيديو

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ