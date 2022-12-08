سكودا تكشف عن سعر Enyaq الكهربائية الجديدة | صور

كشفت العلامة التجارية سكودا عن أسعار سياراتها الكهربائية الجديدة المنتظرة Enyaq iV vRS، والتي سيبدأ سعرها بـ 52,670 جنيه إسترليني عند فتحها للطلبات في يناير، قبل بدء عمليات التسليم في الربيع.

يعد الطراز Enyaq iV vRS الرائد الجديد لسكودا، أكثر تقليدية على غرار سيارات الدفع الرباعي وشقيق أكثر عملية لطراز الكوبيه الذي تم طرحه للبيع في وقت سابق من هذا العام، ويعتبر الشقيق الأصغر لسيارة فولكس فاجن ID 4 GTX.

سكودا Enyaq iv vRS

تعتبر Enyaq iV vRS البديل الثاني للأداء لأول سيارة كهربائية مخصصة للشركة التشيكية، وتأتي بنهاية خلفية أكثر تقليدية، حيث تبلغ سعة صندوق الأمتعة 585 لترًا أي 15 لترًا أكثر من الكوبيه.

جاءت سكودا Enyaq iV vRS مدعومة ببطارية 82 كيلو واط في الساعة مثل الكوبيه، ينتج قوة تصل الى 295 حصانًا و 338 رطلاً قدمًا لإكمال سباق السرعة من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة في 6.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى الى 111 ميلاً في الساعة.

سكودا Enyaq iv vRS

يبلغ المدى 310 أميال وأقصى معدل شحن عند 135 كيلو وات ، والذي سيحصل على البطارية من 10٪ إلى 80٪ في حوالي 36 دقيقة عند استخدام شاحن سريع.

تكتسب سيارات الدفع الرباعي تصميمًا خارجيًا رياضيًا مشابهًا لكوبيه، مع ولمسات أمامية سوداء لامعة وإطارات نوافذ ومرايا أبواب ومشتت خلفي، والشبك الأمامي Crystal Face من سكودا، والذي يتميز بـ 131 مصباحًا ، بشكل قياسي.

سكودا Enyaq iv vRS

في الداخل، تم تشطيب سيارة سكودا Enyaq iV vRS المنافسة بتطعيمات بتأثير ألياف الكربون على لوحة القيادة وألواح الأبواب والجلد الصناعي على لوحة القيادة، ويعد نظام المعلومات والترفيه بشاشة 13 بوصة تعمل باللمس هو محور المقصورة والأكبر في أي طراز من طرازات سكودا.

خلف المقود توجد شاشة القيادة الرقمية 5.3 بوصة، والتي تعرض بيانات القيادة وتفاصيل الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

سكودا Enyaq iv vRS

تشمل المعدات القياسية في Enyaq iv vRS التحكم في المناخ ثلاثي المناطق ، وشحن الهاتف اللاسلكي، والإضاءة المحيطة LED ، وباب خلفي كهربائي ومقاعد رياضية من الألياف الدقيقة، ومزودة بنظام تدفئة.

سكودا Enyaq iv vRS

كان Enyaq iV نموذجًا ناجحًا لسكودا، حيث باعت الشركة 100000 سيارة من طراز Enyaq iVs منذ إطلاق النموذج في عام 2020 ، مع بيع 45000 سيارة في عام 2021.