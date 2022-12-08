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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تفتتح أول وكالة خاصة بالسيارات الكهربائية فقط | صور

مرسيدس تفتتح أول
مرسيدس تفتتح أول وكالة خاصة بالسيارات الكهربائية فقط

افتتحت مرسيدس بنز أول وكيل لها يبيع السيارات الكهربائية فقط، يُطلق على المنشأة اسم مرسيدس إي كيو يوكوهاما، وتقع في يوكوهاما، وهي مدينة تقع جنوب طوكيو في محافظة كاناجاوا اليابانية.

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بمساحة 1,221 مترًا مربعًا، تضم صالة عرض Mercedes EQ يوكوهاما خمسة طرازات من مرسيدس EQ ، تمثل طرازات EQ الحالية، بما في ذلك سيارة مرسيدس EQS الرائدة، ويمكن للمنشأة عرض ما يصل إلى سبع وحدات، تتوفر أيضًا تجارب القيادة، بالإضافة إلى مكان لتسليم السيارة وثلاث وحدات من شواحن CHAdeMO، ولدى الوكيل ورشة عمل بخمسة أماكن للخدمات.

مرسيدس تفتتح أول وكالة خاصة بالسيارات الكهربائية فقط 

إضافة الى محطات شحن المركبات الكهربائية، فإن مرسيدس إي كيو يوكوهاما لديها معدات V2H التي تستعرض أسلوب حياة السيارات الكهربائية، سيتم أيضًا تركيب الألواح الشمسية في المستقبل، والتي يجب أن تحول صالة العرض بالكامل إلى منشئة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة المستدامة، وتستمد الطاقة من المصادر الطبيعية والمتجددة.

 

لدى مرسيدس EQ يوكوهاما خبراء EQ ينتظرون مساعدة العملاء المهتمين، وهم على دراية جيدة للتعامل مع أي سؤال متعلق بالمركبات الكهربائية قد يكون لدى العميل.

مرسيدس تفتتح أول وكالة خاصة بالسيارات الكهربائية فقط 

بالإضافة إلى افتتاح مرسيدس EQ يوكوهاما، تم تقديم خدمة MB Rent أيضًا، والتي تهدف إلى تزويد المشترين المهتمين بفرصة ليس فقط لاختبار قيادة نموذج EQ ولكن أيضًا للعيش مع نموذج لفترة زمنية محددة.

يقام المعرض الافتتاحي حاليًا، والذي سيستمر لمدة خمسة أيام حتى الأحد 11 ديسمبر 2022.

 

في إطار طموح الشركة الألمانية لعام 2039، أعلنت مرسيدس-بنز سابقًا أنها جاهزة للتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

مرسيدس تفتتح أول وكالة خاصة بالسيارات الكهربائية فقط 

نماذج مرسيدس EQ الكهربائية الحالية هي EQC و EQV و EQA و EQB و EQS و EQS SUV و EQE و EQE SUV، ويجري حاليًا العمل على طرازي EQG و EQT من أجل تعزيز هجوم مرسيدس-بنز للسيارة الكهربائية.

مرسيدس السيارات الكهربائية طوكيو Mercedes EQ MB Rent mercedes

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