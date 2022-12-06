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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات | قفزة كبيرة في اسعار سكودا كودياك 2022 .. تفاصيل

سكودا كودياك 2022
سكودا كودياك 2022

شهدت القائمة الخاصة باصدارات شركة سكودا المطروحة بالسوق المصري، العديد من التغيرات السعرية ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام كودياك موديل 2022، حيث شهدت تلك السيارة زيادة تتراوح بين 160 الف جنيه حتى 225 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة سكودا كودياك 2022 بعد الزيادة الجديدة.

سكودا كودياك 2022

الاسعار الجديدة للسيارة سكودا كودياك 2022 في مصر 

 

الفئة الاولى سكودا كودياك 2022  بسعر مليون و150 ألف جنيه بدلاً من 990 ألف جنيه.

الفئة الثانية سكودا كودياك 2022  بسعر مليون و250 ألف جنيه بدلاً من مليون و85 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سكودا كودياك 2022 بسعر مليون و350 ألف جنيه بدلاً من مليون و155 ألف جنيه.

الفئة الرابعة سكودا كودياك 2022 بسعر مليون و400 ألف جنيه بدلاً من مليون و190 ألف جنيه.

الفئة الخامسة سكودا كودياك 2022 بسعر مليون و475 ألف جنيه بدلاً من مليون و250 ألف جنيه.

سكودا كودياك 2022

مواصفات السيارة سكودا كودياك 2022

 

تستغرق السيارة سكودا كودياك 2022 مدة زمنية قدرها 9.9 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، حيث دعمت بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

سكودا كودياك 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 199 كيلومتر/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سكودا كودياك 2022
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