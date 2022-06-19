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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا تكشف عن نسختها الرياضية الجديدة فابيا RS Rally2 .. صور

سكودا تكشف عن نسختها
سكودا تكشف عن نسختها الرياضية الجديدة فابيا RS Rally2

استطاعت شركة سكودا أن تقدم باقة متنوعة من الاصدارات القوية داخل السوق العالمي للسيارات، بين الفئة الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، وفئة السيدان، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك الشهيرة وعلى رأسها النسخة المميزة "فابيا".

سكودا تكشف عن نسختها الرياضية الجديدة فابيا RS Rally2

سكودا تكشف عن نسختها الرياضية الجديدة فابيا RS Rally2

 

وتواصل شركة سكودا التشيكية من تألقها داخل السوق العالمي، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة من الايقونة فابيا والتي تأتي بإسم RS Rally2 مع الاستناد لمنصة MQB A0، بالاضافة إلى تمتعها بالعديد من اللمسات الخارجية ذات المظهر الرياضي.

سكودا تكشف عن نسختها الرياضية الجديدة فابيا RS Rally2

وتتمتع السيارة سكودا فابيا RS Rally2 بعجلات رياضية تتراوح بين 15 و 18 بوصة ذات تصميم متعدد الاضلاع، مع خزانات وقود ثنائية بسعة 82.5 لتر تم تصنيعه من المطاط والنايلون بالاضافة إلى تعزيزات متطورة للحد من مخاطر تسريب الوقود، إلى جانب اعتماد السيارة على واجهة أمامية ذات ملامح حادة المظهر.

سكودا تكشف عن نسختها الرياضية الجديدة فابيا RS Rally2

ظهرت السيارة  سكودا فابيا RS Rally2 بشبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، مع طلاء خارجي باللون الليموني، وسقف باللون الاسود سبويلر خلفي انيق يعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، وعتبات جانبية بارزة مع الكثير من اللمسات التي توحي بالطابع الرياضي.

سكودا تكشف عن نسختها الرياضية الجديدة فابيا RS Rally2

ودعمت السيارة سكودا فابيا RS Rally2 بمحرك قوي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 291 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 430 نيوتن/متر، مع قدرات الدفع الرباعي، بالاضافة إلى توافر محرك اخر بسعة 1600 سي سي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كيلومتر في الساعة، مع ناقل حركة مكون من 5 سرعات.

سكودا فابيا RS Rally2 فابيا RS Rally2 شركة سكودا

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