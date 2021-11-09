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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا تكشف عن فيس ليفت طراز كاروك رسميا في 30 نوفمبر

سكودا كاروك
سكودا كاروك

تستعد شركة سكودا التشيكية، إلى إزاحة الستار رسميا عن طرازها كاروك بعد الفيس ليفت في 30 نوفمير الجاري.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تعد سكودا كاروك من أنجح السيارات في مجموعة العلامة التجارية التشيكية والأكثر شعبية، مع إنتاجها أكثر من نصف مليون وحدة منذ 2017 حتى الآن، وهي واحدة من الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر شعبية في القارة الأوروبية وتحتل المركز الثاني مباشرة بعد الأوكتافيا.

 

تعد سكودا كاروك في منطقة المنتصف المنتج الوسيط بين سكودا كاميك والأكبر منها سكودا كودياك، بدأت الشركة في طرحا عام 2017 وبحلول 2019 أحدثت بعض التعديلات والترقيات لكنها لم تكن تحسينات شاملة وكبيرة، وهو ما دفع سكودا لعمل الفيس ليفت الأخير لتكون قادرة على المنافسة بقوة في فئة الـ C الخاصة بالسيارات الـ SUV

 

بالرغم من الغطاء التمويهي التي حرصت عليه سكودا، إلا أن بعض لغة التصميم لم تخف عن العيون، الإصدار الجديد شبيه بسكودا أوكتافيا فيما يخص الجانب السفلي الأمامي مع مصابيح الإضاءة المعدلة، كما أنها على غرار شقيقتها الكودياك تأتي بشبكة هوائية جديدة ومصد أمامي معاد تصميمه.

من المتوقع أن تأتي سكودا كاروك بشاشة معلومات وترفيه جديدة مع خصائص أنظمة مساعدة السائق ADAS.

تتكتم سكودا عن خصائص مجموعة النقل، ولكن من المتوقع أن تزيد القدرة الحصانية، من المحتمل أيضًا وجود خيارات هجينة؛ ومن المتوقع أن تستخدم محركات TSI بسعة 1.0 لتر و 1.5 لتر الموجودة في سكودا أوكتافيا بتقنية هجينة معتدلة، في حين أن هناك احتمال أن تقوم سكودا باللجوء إلى إعداد الـ PHEV الهجين الخاص الخاص بمجموعة فولكس فاجن التي تستخدم محرك TSI سعة 1.4 لتر لتقليل متوسط الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.

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