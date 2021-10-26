استعدادًا لـ"رالي داكار".. طلاب جامعة سكودا يحولون "كاميك" لنسخة سيارات للطرق الوعرة

دعت شركة سكودا موتورز طلابها من جامعة ملادا بولسلاف بالتشيك إلى تحويل سكودا كاميك إلى نسخة من سيارات الرالي.

تأسست جامعة سكودا للسيارات بالجمهورية التشيكية عام 2000 من قبل الشركة وهي المؤسسة التعليمية الوحيدة في جمهورية التشيك التي تأسست من قبل شركة كبيرة متعددة الجنسيات. وهدف الجامعة يركز على التطوير الديناميكي وزيادة الأبحاث والمشاريع في مجال صناعة السيارات.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، فإن نسخة الرالي من سكودا كاميك ستكون هي سيارة المفهوم الثامنة، وقد اعتادت سكودا في كل عام، أن تدعو طلاب المدرسة المهنية لتصميم سيارة أحلامهم من خلال استعمال سيارات سكودا الحالية وتطوير شكلها وتقنياتها، وبالفعل قدم الطلاب مفاهيم ومشاريع سابقة من أبرزها تحويل طراز سكودا سلافيا المكشوفة السقف وشاحنة سكودا مونتياك.

سيارة المفهوم لهذا العام، صممها وصنعها فريق مكون من 25 طالبًا، ستعتمد على هيكل طراز كاميك من فئة الكروس أوفر. تُظهر الرسومات التخطيطية خططًا لتحويلها إلى سيارة للطرق الوعرة لتكون ملائمة للمشاركة في راليات داكار العالمية التي اعتادت سكودا أن تشارك في فعالياتها.

حتى الآن لا تخطط جامعة سكودا لتحويل سيارة المفهوم الجديدة إلى نسخة للإنتاج الجماهيري، على عكس المشاريع السابقة، التي تبنت إنتاجها بالاشتراك مع Skoda Motorsport ، القسم المسؤول عن مشاركة العلامة التجارية التشيكية في الفعاليات العالمية لسباقات الرالي.

يتزامن تصميم المفهوم الجديد من "الكاميك" الخاصة بالراليات، مع احتفال سكودا بعيدها الـ 120 هذا العام.

لم يتم الإعلان عن موعد إزاحة الستار عن نسخة كاميك للطرق الوعرة، فيما قال رئيس التصميم في سكودا، أوليفر ستيفاني: "لقد شكلت نسخة الراليات والطرق الوعرة من كاميك تحديًا حقيقيًا وفريدًا لإبداع المتدربين. وضعوا الكثير من الأفكار الرائعة على الورق وفي المشروع".

سبق أن شارك الطلاب بتصميماتهم الفريدةة في مهرجان Wörthersee السنوي للسيارات في النمسا، والذي من المقرر عقده في نهاية مايو القادم.