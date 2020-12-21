تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

تعتبر شركة سكودا من أعرق وأقدم الشركات الألمانية التشيكية إنتاجا للسيارة ذات الجودة العالية، وقدمت العديد من الطرازات المختلفة مثل فليشيا وفابيا ولكن هناك طرازا هو الأشهر والأكثر مبيعا على الاطلاق لها وهو "أوكتافيا".





وتعد السيارة سكودا أوكتافيا Škoda Octavia من السيارات العائلية متوسطة الحجم،تنتجها سكودا أوتو التشيكية منذ عام 1996 ، وتم تسميتها بهذا الاسم على مسمى نموذج كان يُنْتَجُ بين عامي 1959 و1971.





وتعتمد هذه السيارة على منصة فولكس فاجن المشتركة بين سكودا وفولكس المختلفة وتم طرح ثلاثة أجيال على مدار 25 عاما الماضية،وتم طرح الجيل الرابع في عام 2020.





وصدر أول جيل من سيارة اوكتافيا في شهر نوفمبر من عام 1996، وبنيت في مصنع سكودا في ملادا بوليسلاف، بجمهورية التشيك،أما في المملكة المتحدة ، بدأت مبيعات السيارة في عام 1998 وحققت السيارة نوعا من النجاح مع المشترين الذين أعربوا عن تقديرهم لها .





أما الجيل الأول الحقيقي للسيارة اوكتافيا كان عبارة عن عملية تجميل في عام 2000، وكان يستمد قوته من المحركات المستخدمة فى العديد من سيارات مجموعة فولكس واجن .





ثم جاء الجيل الثاني سكودا اوكتافيا VRS ، نوع 1Z ، في شهر مارس 2004، استنادا إلى مجموعة A5 فولكس واجن (PQ35) ، وهى منصة تستخدم أيضا من قبل غيرها من السيارات مجموعة فولكس فاجن .





وقام توماس انجلنث وبيتر وودا بتصميم هذا الجيل جنبا إلى جنب مع مجموعة من المهندسين والفنيين لتصنيع المحرك الداخلي الجديد، مشتركة أيضا مع نماذج أخرى من مجموعة فولكس واجن .





وهناك إصداران من اوكتافيا رباعية الدفع و4X4 والسيارات المكشوفة، وكلاهما يضم الجر HALDEX نظام الدفع الرباعي بالعجلات.





وجميع محركات الجيل الثاني مبنية على تصميم أسطوانة أربعة مضمنة ، المياه المبردة ويستخدم حقن الوقود المتعدد النقاط ، والتوربين جميع محركات الديزل حقن (TDI) محركات المباشر.





وتم الكشف عن الجيل الثالث من اوكتافيا في 11 ديسمبر 2012، في متحف سكودا في ملادا بوليسلاف. وقد صممت من قبل جوزيف كابان ، ثم جاء تجميعها في بغليزان احدى بلديات الجزائر بدايةً من 2017 .





ويحتوي الجيل الثالث من اوكتافيا على ميزات للسلامة تشمل على قدم تحذير الاصطدام و نظام الكشف عن تعب السائق و وسادة هوائية و وسائد هوائية جانبية الخلفية و غطاء المحرك النشط .





بالإضافة الى أنظمة مساعدة أخرى مثل مكيف الهواء التلقائي وحفظ مساعد ونظام تثبيت السرعة التكيفي، مساعد وقوف السيارات و نظام التعرف على إشارات المرور.





ثم جاء عام 2020 لتكشف سكودا عن الجيل الرابع من Octavia و أصبحت أكبر حجمًا وأكثر اتساعًا من النسخة السابقة، كما أضيف إليها أنظمة مساعدة على القيادة والترفيه .



