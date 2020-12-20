أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

تعتبر العلامة الفرنسية بيجو من أشهر ماركات السيارات المنتشرة في مصر، حيث تتوافر موديلاتها القديمة والحديثة في الشارع المصري بغزارة، كما أن موديل بيجو 3008 حقق نجاحا باهر منذ انطلاقه.





وينتمى طراز بيجو 3008 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV، وتم طرح 5 فئات في السوق المحلية المصرية.





وتستمد السيارة بيجو 3008 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية 8.9 ثانية.





ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما عن أسعار الفئات المختلفة من السيارة بيجو 3008 موديل 2020/2021 تأتى كالتالي.

بيجو 3008

- أوتوماتيك / ACTIVE 2020 بسعة محرك 1600 CC بسعر 465,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 474,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE 2020 بسعة محرك1600 CC بسعر 510,000 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE 2021 بسعة محرك1600 CC تربو بسعر 519,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE + 2020 بسعة محرك 1600 CC بسعر 550,000 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE + 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 559,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE 2020 بسعة محرك 1600 CC بسعر 600,000 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 609,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE T 2020 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 650,000 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE LTD 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 659,990 جنيه





بيجو 3008 الشكل الجديد

- أوتوماتيك / ACTIVE 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 500,000 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE 2021 بسعة محرك1600 CC تربو بسعر 550,000 جنيه

- أوتوماتيك / GT 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 630,000 جنيه

- أوتوماتيك / GT RED INTERIOR 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 635,000 جنيه

- أوتوماتيك / GT PACK 2021 بسعة محرك1600 CC تربو بسعر 680,000 جنيه

- أوتوماتيك / GT PACK RED INTERIOR 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 685,000 جنيه