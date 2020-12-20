بأقل من 200 ألف جنيه.. 4 سيارات زيرو في السوق المصرية

شهدت السوق المصرية للسيارات حالة من الركود التام خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب جائحة فيروس كورونا، وأعلنت بعض الشركات والموزعين عن تخفيضات كبيرة لأسعار السيارات الجديدة.





ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بأسعار السيارات الجديدة في السوق المصرية أقل من 200 ألف جنيه.











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1- لادا جرانتا موديل 2021

تتوافر السيارة لادا جرانتا موديل 2021 بفئتين الأولى بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 حصانا، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال.





أما الفئة الثانية "A/T" بمحرك مكون من أربع أسطوانات بسعة 1600 سي سي يولد قوة 98 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل حركة رباعي السرعات أتوماتيك، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.





ويأتي سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2021 المزودة بناقل حركة يدوى 167 ألفا، أما سعر الأوتوماتيك 188 ألف جنيه مصري.





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2- بي واي دي F3 موديل 2021

تستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان وسرعة قصوى 180 كم/س، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

كما تتوافر بي واي دي F3 موديل 2021 بمجموعة من تجهيزات السلامة والأمان، بينها نظام الفرامل المضادة للانزلاق ABS ووسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي وحزام أمان خلفي وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD وقفل مركزي.

ويأتي سعر السيارة بي واي دي F3 موديل 2021 بـ 168 الف جنية مصرى .





3- بروتون ساجا موديل 2021

أعلنت العلامة الماليزية بروتون عن نسختها المحسنة لسيارتها السيدان الجديدة "ساجا" موديل 2021، و تتوافر ساجا الجديدة بمحرك سعة ١٣٠٠ سي سي بقوة ٨٩ حصان، عزم أقصى ١٢٠ نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ٤ سرعات، ويمكنها التسارع من الثبات لـ١٠٠ كلم خلال ١٤.٥ ثانية، وسرعتها القصوى ١٥٥ كلم.





ويأتي سعر السيارة بروتون ساجا موديل 2021 بـ 188 ألف جنيه مصري.





4- رينو لوجن موديل 2021

طرحت رينو لوجن موديل 2021 بفئتين الأولى تأتى بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر بقوة 90 حصانا عند 5500 لفة في الدقيقة، وناقل الحركة من 5 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كم في الساعة ومتوسط استهلاك الوقود 6.2 لتر لكل 100 كلم.





أما النسخة الأوتوماتيك فتعتمد على محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 110، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة من 5 سرعات بنظام الجر الأمامي، وسرعتها القصوى 175 كلم في الساعة.





ويأتي سعر السيارة رينو لوجن موديل 2021 لناقل الحركة يدوى 188 ألفا، فيما يبلغ سعر النسخة الأوتوماتيك 197 ألف جنيه مصري.