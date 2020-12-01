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سيارات

"دي بتطير".. ظهور باتمان وسيارته الخارقة فى شوارع 6 أكتوبر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:28 م
سيارة باتمان
سيارة باتمان
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كريم عاطف - محسن مجدي - عدسة ايهاب اشرف
يعشق الجميع كبار وصغار افلام الخيال العلمى الامريكية ، فمن منا لم يتمنى او يتخيل فى يوما ما، بان يصبح باتمان او سوبر مان عصره ، ويقتنى إحدى الأدوات المساعدة لهولاء الخوارق ليصبح واحد منهم يوما ما، مثل أجنحتهم او نظرهم الحاد أو سياراتهم المميزة.

ولكن الحلم اصبح حقيقة ، فمن الممكن search بسيط على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعى، تجد ما تحلم به ، بل اكثر من ذلك تصبح ملك لك ومتاحة فى اى واقت تحتاجها اليه.

وهذا ما فعله باسم هانى الذى يبلغ من العمر 27 سنه مستورد سيارات سوبر كار و دراجات نارية ، والذى لقب فى الفترة الاخيرة بين سكان مدينة 6 اكتوبر بـ BATMAN 

وبدات قصة BATMAN اكتوبر عندما قام باقتناء اغرب سيارة فى العالم وهي super hero cars

الشبيهة لسيارة فيلم الخيال العلمي باتمان وهي من العلامة التجارية Polaris slingshot  موديل 2015 .

ولكن عند سؤاله عن الهدف من شرائه مثل هذه النوعية من السيارات ، قال باسم أن افضل هوايته منذ الصغر التميز و امتلاك الاشياء الغريبة ، والتى تخطف انظار المجتمع وتجعل الشخص مميز .

وبالفعل كانت البداية عندما قمت بشراء الدراجات الناريه bike لأنها تجعل الشخص مميز ثم دخلت الي عالم التعديل ثم اتجهت الي التميز أكثر واختيار القطع المحدودة علي مستوي العالم one of ten .

 وتذكر باسم أن أول دراجه ناريه امتلكها كانت من نوع bike Honda f 6b  وبالفعل كانت مميزة ومحبوبه لقلبي جدا بسبب أنها الأولي لي واني قمت بالعمل كثيرا حتي استطيع الحصول علي ثمنها .

أما عن سيارة باتمان ،فعند شرائي لم أكن متخيل أن تحدث كل هذه الضجة حولها قائلا" مكنتش متخيل الضجة اللى هتحصل بطريقة دى لدرجة ان الناس مبقوش فاكرين اسمى فكل الناس بتقول BATMAN هو و سيارته ". 

وتابع قائلا بالرغم من المميزات الكثيرة التي حصلت عليها إلا أن كل حاجة ليها مميزاتها و عيوبها فطبعا من المميزات انك راكب حاجه محدش ركبها و الناس تتصور معاك و عيوبها انها مفيهاش اى خصوصية فالطبيعى انت ماشى مع الناس .

أما عن مواصفات السيارة فهي بموتور 2400 سي سى STOCK  ايكو تيك و السيارة من بفئة الثلاث عجلات مزودة بالدفع الخلفى اما التسارع فى الاستوك من 0 الى 100 فى اقل من 5 ثوانى ومن ناحية الثبات على الطرق مناسبة و مميزة و وزن 650 كيلو  اما السرعة القصوى لها 240 كيلو فى الساعة .
وعند شراء السيارة قمت بوضع عدة كاميرات بجميع اجزاء السيارة من الداخل و الخارج بسبه 360 درجه و كل حاجه موجوده متعدله بنسبه 70 % بالسيارة بعد الشراء انا اللى قمت بكل ده ومزود بداخل الموتور فلاتر هواء سبور و حاجه متزودة زى التربو بس هو مش تربو سرف بس هو بيديك امترا حوالى 50 حصان زيادة ومزودة ايضا MULTI MEDIA SYSTEM  و LIGHT SYSTEM  .

أما عن التعليقات الغريبة التي تواجهها اثناء القياده هى العربية دى بطير هى العربية دى بتنزل المياة و فى معتقدات هطلع اجنحه من الجنب و هطير و طبعا اللى كله مجمع عليه ان عربية BATMAN .

"دي بتطير".. ظهور باتمان وسيارته الخارقة فى شوارع 6 أكتوبر
"دي بتطير".. ظهور باتمان وسيارته الخارقة فى شوارع 6 أكتوبر
"دي بتطير".. ظهور باتمان وسيارته الخارقة فى شوارع 6 أكتوبر
"دي بتطير".. ظهور باتمان وسيارته الخارقة فى شوارع 6 أكتوبر
"دي بتطير".. ظهور باتمان وسيارته الخارقة فى شوارع 6 أكتوبر
"دي بتطير".. ظهور باتمان وسيارته الخارقة فى شوارع 6 أكتوبر
"دي بتطير".. ظهور باتمان وسيارته الخارقة فى شوارع 6 أكتوبر
"دي بتطير".. ظهور باتمان وسيارته الخارقة فى شوارع 6 أكتوبر
"دي بتطير".. ظهور باتمان وسيارته الخارقة فى شوارع 6 أكتوبر
"دي بتطير".. ظهور باتمان وسيارته الخارقة فى شوارع 6 أكتوبر
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