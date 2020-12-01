أشهرها مرسيدس.. شركات سيارات وقعت في أخطاء على مدار تاريخها

على الرغم من وجود شركات شهيرة وماهرة في صناعة السيارات ، ولكن بعضها يقع في أخطاء جسيمة على مدى تاريخها، ولكن تتراوح الأخطاء بين وجود عيوب في التصميم أو في أنظمة الأمن والسلامة.





وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أشهر شركات السيارات التي وقعت في أخطاء جسيمة أثناء التصنيع.





-سبق وأن قامت جنرال موتورز بخطأ كبير في ابتكارها سائل تبريد الذب أكدته صلاحيته للاستخدام لمدة تصل إلى 5 سنوات ، وكان النتيجة كارثية، حيث تحول السائل إلى مادة لبنية لزجة أدت إلى انسداد المبادل الحراري









-تعتبر شركة كاديلاك الامريكية من أشهر الشركات التي قامت بأخطاء كبيرة وكان أكبرها هو المحرك الكارثي L62 V8 ، والذي سعت من خلاله لتحسين معدل استهلاك الوقود ليصبح أقل من 30 %، ولكنها لم تنجح .









- أخطأت شركة مرسيدس بنز الألماني أيضا عند وضع أسلاك لدوائر السيارة الكهربائية قابلة للتحلل ، وذلك بعد اتحاد المانيا في عام 1990 ، وذلك بسبب تطبيق قانون يجبر شركات السيارات على توفير أجزاء في سياراتها لأن تتحلل مع الوقت





- أخطأت أيضا شركة شيفروليه الأمريكية عند صناعة مفاتيح الإشعال من معدن الكوبالت ، وهدد المئات من سائقي السيارات









- سنجد أيضا أن شركة سيارات PINTO ، وهي التابعة لفورد الامريكية أخطأت عند تصنيع خزان الوقود في نهاية السيارة ، والذي كان الأختيار الأسوأ عند تعرض السيارة لحادث تصادم من الخلف .



