تيسلا tesla عملاق صناعة السيارات الكهربائية تعلن رواتب موظفيها

تستعد شركة تيسلا tesla لمواجهة جيل ريفيان Rivian و لوسيد موتورز lucid motors وها هي البيانات التي تيسلا tesla لصناعة السيارات الكهربائية مع الحكومة الأمريكية تكشف لنا عن كيف تعمل الشركة على حفظ موظفيها من الانتقال لأي من منافسيها بتقديم رواتب اكبر . لمواجهة جيل جديد من الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية مثلوها هي البيانات التي تشاركها شركةلصناعة السيارات الكهربائية مع الحكومة الأمريكية تكشف لنا عن كيف تعمل الشركة على حفظ موظفيها من الانتقال لأي من منافسيها بتقديم رواتب اكبر .









ويطلب مكتب تصديق العمالة الأجنبية في امريكا من الشركات الكشف عن رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين من خارج الولايات المتحدة للتأكد من أنها لا تدفع لهم أقل من متوسط الأجر الذي يكسبه أقرانهم لتضمن العداله بين الموظفين .





لذلك قررت شركة تيسلا tesla الكشف عن رواتب موظفيها و التي جائت علي النحو التالي :





مهندس الضبط يتقاضي 125,724 دولار سنويا

عالم البيانات يتقاضي 107,000 دولار سنويا

مهندس معدات يتقاضي 99,188 دولار

مدير التوريد العالمي يتقاضي 122,244 دولار

مهندس صناعي يتقاضي 103,667 دولار

مهندس دمج يتقاضي 121,641 دولار

كبير مهندسي الضوابط يتقاضي 124,500 دولار

مهندس التصنيع يتقاضي 111,863 دولار

مدير هندسة التصنيع يتقاضي 166,425 دولار

مهندس تصميم ميكانيكي يتقاضي 107,125 دولار

مهندس العمليات يتقاضي 93,989 دولار

مدير المنتج يتقاضي 121,500 دولار

مهندس الجودة يتقاضي 93,978 دولار

مهندس تطبيقات أول يتقاضي 131,076 دولار

مهندس امتثال أول يتقاضي 126,000 دولار

مهندس بيانات أول يتقاضي 147,500 دولار

مهندس تصميم الكتروني أول يتقاضي 133,651 دولار

مهندس تصنيع أول يتقاضي 121,346 دولار

مهندس تصميم ميكانيكي أول يتقاضي 116,390 دولار

مهندس عمليات أول يتقاضي 121,895 دولار

مدير منتج أول يتقاضي 118,949 دولار

مهندس موثوقية الموقع يتقاضي 145,000 دولار

مهندس برمجيات أول يتقاضي 148,001 دولار إلى 165,000 دولار

مهندس برمجيات يتقاضي 150,190 دولار إلى 169,375 دولار

كبير مهندسي دعم التطبيقات يتقاضي 130,000 دولار

كبير مهندسي الموثوقية يتقاضي 139,000 دولار

مهندس اختبار الموظفين يتقاضي 149,344 دولار