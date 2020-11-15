تيسلا tesla عملاق صناعة السيارات الكهربائية تعلن رواتب موظفيها

تستعد شركة تيسلا tesla لمواجهة جيل جديد من الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية مثل ريفيان Rivian ولوسيد موتورز lucid motors وها هي البيانات التي تشاركها شركة تيسلا tesla لصناعة السيارات الكهربائية مع الحكومة الأمريكية تكشف لنا عن كيف تعمل الشركة على حفظ موظفيها من الانتقال لأي من منافسيها بتقديم رواتب اكبر .
ويطلب مكتب تصديق العمالة الأجنبية في امريكا من الشركات الكشف عن رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين من خارج الولايات المتحدة للتأكد من أنها لا تدفع لهم أقل من متوسط الأجر الذي يكسبه أقرانهم لتضمن العداله بين الموظفين .
لذلك قررت شركة تيسلا tesla الكشف عن رواتب موظفيها و التي جائت علي النحو التالي :
مهندس الضبط يتقاضي 125,724 دولار سنويا
عالم البيانات يتقاضي 107,000 دولار سنويا
مهندس معدات يتقاضي 99,188 دولار
مدير التوريد العالمي يتقاضي 122,244 دولار
مهندس صناعي يتقاضي 103,667 دولار
مهندس دمج يتقاضي 121,641 دولار
كبير مهندسي الضوابط يتقاضي 124,500 دولار
مهندس التصنيع يتقاضي 111,863 دولار
مدير هندسة التصنيع يتقاضي 166,425 دولار
مهندس تصميم ميكانيكي يتقاضي 107,125 دولار
مهندس العمليات يتقاضي 93,989 دولار
مدير المنتج يتقاضي 121,500 دولار
مهندس الجودة يتقاضي 93,978 دولار
مهندس تطبيقات أول يتقاضي 131,076 دولار
مهندس امتثال أول يتقاضي 126,000 دولار
مهندس بيانات أول يتقاضي 147,500 دولار
مهندس تصميم الكتروني أول يتقاضي 133,651 دولار
مهندس تصنيع أول يتقاضي 121,346 دولار
مهندس تصميم ميكانيكي أول يتقاضي 116,390 دولار
مهندس عمليات أول يتقاضي 121,895 دولار
مدير منتج أول يتقاضي 118,949 دولار
مهندس موثوقية الموقع يتقاضي 145,000 دولار
مهندس برمجيات أول يتقاضي 148,001 دولار إلى 165,000 دولار
مهندس برمجيات يتقاضي 150,190 دولار إلى 169,375 دولار
كبير مهندسي دعم التطبيقات يتقاضي 130,000 دولار
كبير مهندسي الموثوقية يتقاضي 139,000 دولار
مهندس اختبار الموظفين يتقاضي 149,344 دولار
مدير البرنامج الفني يتقاضي 115,750 دولار