رئيس الأقصر يقود حملة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة تمشيطية مكثفة ومكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة الأقصر ومتابعة ما تم رفعه وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق بالمدينة، إستهدفت الحملة مناطق أسفل كوبري أبو الجود وشارع مدرسة الصنايع وشارع ابو الجود والمنطقة المحيطة بموقف البياضية.

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، واللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بإستمرار اعمال حملات رفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين ورفع جميع المظاهر العشوائية ، تحقيقاً للانضباط العام



وأوضح رئيس مدينة الأقصر أنه تم إخلاء الشوارع المعنية من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن فى الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، مشدداً بضرورة إلتزام المواطنين بتعليمات مجلس مدينة الأقصر بعدم وضع أى إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالى بالأقصر .