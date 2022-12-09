بي إن سبورتس تنقل 5 مباريات في كأس العالم على القناة المفتوحة

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" إذاعة مباراة البرازيل وكرواتيا، المقرر لها، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة مساء، على ملعب "المدينة التعليمية"، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، عبر قناتها المفتوحة “beIN Sports HD”.



وكانت شبكة بي إن سبورتس قد أعلنت قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، إذاعة 22 مباراة من المونديال عبر قناتها المفتوحة “beIN Sports".



ونقلت شبكة بي إن سبورتس 17 مباراة في بطولة كأس العالم حتى الآن، بواقع (16 لقاء في دور المجموعات، ولقاء وحيد في ثمن النهائي.



ويتبقى 5 مباريات في بطولة كأس العالم 2022، ستنقلها بي إن سبورتس بدون تشفير، منها مواجهة البرازيل وكرواتيا الليلة، على أن يتم الإعلان عن المباريات الأربعة في وقت لاحق.

وتنقل مباريات كأس العالم 2022 “حصريا” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر شبكة "بي إن سبورتس"، ومجموعة قنوات “الكأس” القطرية، كما تنقل قناة الرياضية المغربية الأرضية مباريات أسود الأطلس “مجانا”.



تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة





التردد Nilsat 7W 11054H27500

التردد Badr Sat 26E 11566H27500



مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم



الجمعة

البرازيل - كرواتيا، الخامسة مساء، على ملعب المدينة التعليمية

الأرجنتين - هولندا، التاسعة مساء، على ملعب لوسيل

السبت

المغرب - البرتغال، الخامسة مساء، على ملعب الثمامة.

إنجلترا - فرنسا، التاسعة مساء، على ملعب البيت.