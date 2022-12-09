عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بي إن سبورتس تنقل 5 مباريات في كأس العالم على القناة المفتوحة

كأس العالم
كأس العالم

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" إذاعة مباراة البرازيل وكرواتيا، المقرر لها، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة مساء، على ملعب "المدينة التعليمية"، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، عبر قناتها المفتوحة “beIN Sports HD”.


وكانت  شبكة بي إن سبورتس قد أعلنت قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، إذاعة 22 مباراة من المونديال عبر  قناتها المفتوحة “beIN Sports".


ونقلت شبكة بي إن سبورتس 17 مباراة في بطولة كأس العالم حتى الآن، بواقع (16 لقاء في دور المجموعات، ولقاء وحيد في  ثمن النهائي.


ويتبقى 5 مباريات في بطولة كأس العالم 2022، ستنقلها بي إن سبورتس بدون تشفير، منها مواجهة البرازيل وكرواتيا الليلة، على أن يتم الإعلان عن المباريات الأربعة في وقت لاحق.

 

وتنقل مباريات كأس العالم 2022 “حصريا” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر شبكة "بي إن سبورتس"، ومجموعة قنوات “الكأس” القطرية، كما تنقل قناة الرياضية المغربية الأرضية مباريات أسود الأطلس “مجانا”.


تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة



التردد Nilsat 7W 11054H27500
التردد Badr Sat 26E 11566H27500


مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم


الجمعة
البرازيل - كرواتيا، الخامسة مساء، على ملعب المدينة التعليمية
الأرجنتين - هولندا، التاسعة مساء، على ملعب لوسيل
السبت
المغرب - البرتغال، الخامسة مساء، على ملعب الثمامة.
إنجلترا - فرنسا، التاسعة مساء، على ملعب البيت.

بي إن سبورتس كأس العالم البرازيل وكرواتيا beIN Sports

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الجرام فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر و مفاجأة بشأن الدولار مقابل الجنيه.. أخبار تهمك

ضرب حتي الوفاة.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة في اعتداء مدرس علي تلميذة أسيوط

ارتفاع الدولار وهبوط الذهب.. تفاصيل الأسعار بالفيديو

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

عودة مباريات كأس العالم.. قنوات مفتوحة لنقل مباريات ربع النهائي

بعد استقراره 8 أيام بمصر|الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

منعها من الغناء.. كل ما تريد معرفته عن مرض سيلين ديون

خطيب المسجد النبوي: التساهل انتشر في بعض وسائل التواصل بهذا الجانب.. فاحذروا

ولي العهد السعودي: ما وصلت إليه الصين اليوم بمثابة قصة نجاح

مصرية 100%.. تاج الدين يحدد موعد الانتهاء من تطبيق التأمين الصحي الشامل

قوى عاملة البرلمان تواصل مناقشة مشروع القانون الجديد.. المجالس النيابية: نحاول إرضاء جميع الأطراف وتحقيق الصالح العام

خطيب المسجد الحرام: صاحب المسئولية المخلص يصلح نفسه وغيره ويحارب الفساد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أنيقة... زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ملفت وجريء.. تفاصيل إطلالة ليلي علوي في ختام مهرجان البحر الأحمر

مش هتصدق.. سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي

بعد ارتفاعها لأيام عادت للاستقرار.. مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض

فيديو

ارتفاع الدولار وهبوط الذهب.. تفاصيل الأسعار بالفيديو

انتشار حقن فولتارين مغشوشة.. وهيئة الدواء توجه رسالة للمواطنين.. فيديوجراف

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ