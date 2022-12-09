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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تقرر حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات

لخلافات مالية.. شاب ينحر عمه داخل مقر عمله بالمحلة

الشيخ ضحية واقعة
الشيخ ضحية واقعة القتل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من كشف غموض واقعة قتل شيخ عجوز في العقد الخامس من عمره ذبحا باستخدام سكين أثناء فترة عملة داخل مقرع بقرية بلقينا بمركز المحلة وكشفت التحريات الأمنية أن وراء مقتله ابن شقيقه وانتقامه منه بالتربص وقتله بسبب خلافات مالية .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول مصرع الشيخ يوسف رجب 52 سنة أثناء تواجده بمقر عمله بقرية بلقينا بنطاق دائرة المركز.
وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته .

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تحرير 304 مخالفات مرورية بشوارع الغربية


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز المحلة برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس المباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم ضبط المتهم مرتكب الجريمة وتبين أنه المدعو "م.ن"26 سنة ابن شقيق المجني عليه.
وبمواجهته المتهم اعترف بارتكابه واقعة القتل بسبب خلافات مالية بينه وبين عمه الأكبر .

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محافظ الغربية يكرم 66 من الأبطال ذوي الهمم المتميزين في يومهم العالمي


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته كما قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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