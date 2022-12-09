الرئيس التونسي: لا تنقصنا الإرادة أو الحكمة لبناء عالم جديد قوامه التنمية والأمن

قال الرئيس قيس سعيد رئيس تونس، أن جهود الرئيس الصيني في تطوير العلاقات العربية الصينية المشتركة ثمينة، وأكد علي ضرورة إيجاد طرق جديدة مع الصين من أجل مستقبل أفضل.

وذكر الرئيس التونسي خلال القمة الأولي للمنتدي العربي الصيني، أن الأوضاع الصعبة تعزز الإرهاب ولا تنمية بدون سلام، وحذر من مخاطر ازدياد الفقر في عدد كبير من الدول.

ونوه سعيد عن ضرورة معالجة أسباب الفقر داخل الدول وعالميا على السواء، فهناك تحديات تواجه العالم، معربا أن التنمية في هذه المرحلة يجب أن تكون ملموسة وليس مجرد شعارا.

وفي ختام كلمته، أضاف: "لا تنقصنا الإرادة ولا الحكمة لبناء عالم جديد قوامه التنمية والأمن".