عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي: لا تنقصنا الإرادة أو الحكمة لبناء عالم جديد قوامه التنمية والأمن

قيس سعيد
قيس سعيد

قال الرئيس قيس سعيد رئيس تونس، أن جهود الرئيس الصيني في تطوير العلاقات العربية الصينية المشتركة ثمينة، وأكد علي ضرورة إيجاد طرق جديدة مع الصين من أجل مستقبل أفضل.

وذكر الرئيس التونسي خلال القمة الأولي للمنتدي العربي الصيني، أن الأوضاع الصعبة تعزز الإرهاب ولا تنمية بدون سلام، وحذر من مخاطر ازدياد الفقر في عدد كبير من الدول.

ونوه سعيد عن ضرورة معالجة أسباب الفقر داخل الدول وعالميا على السواء، فهناك تحديات تواجه العالم، معربا أن التنمية في هذه المرحلة يجب أن تكون ملموسة وليس مجرد شعارا.

وفي ختام كلمته، أضاف: "لا تنقصنا الإرادة ولا الحكمة لبناء عالم جديد قوامه التنمية والأمن".

الرئيس الصينى العلاقات الرئيس التونسي الإرهاب الرئيس التونس رئيس تونس علاقات التنمية الرئيس قيس سعيد التونسي مخاطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الجرام فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

قناة مفتوحة تذيع مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم مجانا.. اعرف التردد

أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر و مفاجأة بشأن الدولار مقابل الجنيه.. أخبار تهمك

بعد وفاة تلميذة أسيوط .. 7 سنوات سجنًا عقوبة الضرب في المدرسة

ارتفاع الدولار وهبوط الذهب.. تفاصيل الأسعار بالفيديو

إضافة المواليد على بطاقات التموين.. اعرف الشروط

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

ترشيحاتنا

مصطفى كامل يكرم أشرف زكي وحسن أش أش ورموز الموسيقيين في مصر

بعد تراجع الأسعار.. هل ينخفض الذهب إلى أقل من 1000 جنيه للجرام؟

خطيب المسجد الحرام: بالفساد تضطرب الأولويات في الدول ومشاريعها وتنهار الخدمات العامة

بـ قرار من مصطفى كامل .. حلمي بكر نقيبًا شرفيًا لـ الموسيقيين

الأوقاف: طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع موضوع خطبة الجمعة القادمة

منها غسيل الأموال .. خطيب المسجد الحرام: الفساد يتواصل مع أشكال الجريمة المنظمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

مش غالي.. سعر فستان دينا الشربيني في جدة يثير الجدل على السوشيال| شاهد

بملابس أنيقة... زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ملفت وجريء.. تفاصيل إطلالة ليلي علوي في ختام مهرجان البحر الأحمر

فيديو

أصغر سنا من عمرها بـ 20 سنة.. تغير مفاجئ في شكل أحلام بآخر ظهور لها

عودة جدري القرود لمصر.. تفاصيل اكتشاف حالة جديدة وأعراض صادمة للفيروس.. فيديو

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

مفاجأة..زكريا الوردي في الأهلي وقرار صادم لـ كهربا/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ