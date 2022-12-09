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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل وفد الأمانة لمشروعات حياة كريمة بمجلس الوزراء

محافظ الأقصر يستقبل
محافظ الأقصر يستقبل وفد الامانة لمشروعات حياة كريمة بمجلس ال

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر  وفد من أعضاء الأمانة العامة  للمشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة برئاسة مجلس الوزراء، والذى ضم كل من المهندس أحمد حسن و المهندس محمد شعيب أعضاء أمانة متابعة المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، والمهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير منطقة البحر الأحمر.

واستعرض محافظ الأقصر مع الوفد سير أعمال المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة  بمراكز المدن بمختلف القطاعات والجداول الزمنية المحددة لكل مشروع مع عرض العقبات والتحديات وسبل حلها، وذلك بحضور المسؤولين كلا فيما يعنيه.

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وعقد محمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر، إجتماعاً موسعا مع الوفد لمتابعة سير اعمال المشروعات الخاصة بالمبادرة على مستوى المحافظة وذلك بحضور العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء هشام السعدي رئيس مدينة اسنا، و المهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بالأقصر،  ووكلاء الوزارات والجهات المعنية ومسئولي قطاعات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء .


استعرض الاجتماع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة في مركزى إسنا وأرمنت، حيث عرض رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، الجدول الزمني للمشروعات المنفذة بقرى حياة كريمة فى مركزى إسنا وأرمنت ونسب تنفيذ المشروعات، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية الخاصة بتوصيل الكهرباء والغاز الطبيعى و شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي وكذلك مشروعات تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والمدارس وتمهيد الطرق، و تم الوقوف على التحديات والعقبات لوضع الحلول المناسبة  لأنهاء كافة الاعمال وفقاً للجداول الزمنية المقررة.


وأكد سكرتير عام محافظة الأقصر، خلال الإجتماع على أهمية تسليم كافة المشروعات فى مواعيدها المقررة، لافتاً إلى ضرورة إسراع وتيرة العمل بالمشروعات لضغط الجدول الزمني لإنهائها في أقرب وقت وتذليل العقبات حتى يشعر المواطن بقيمة ما يتم إنجازه في المبادرة.

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