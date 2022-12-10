تليفون أسوس.. اعرف الطرازات المرشحة لـ أندرويد 13.. فيديو

تلقى جهاز Zenfone 9 من أسوس تحدث نظام تشغيل أندرويد 13 اليوم ليكون بذلك أول طراز من الشركة يحصل على النظام الجديد، وفقا للجدول الزمني الخاص بالتحديث الذي سبق وأعلنته وها هي تلتزم به.

وفقا لتقرير gsmarena سيحصل طراز هاتف أسوس Zenfone 8 و Zenfone 8 القابل للطي على تحديث أندرويد 13 في يناير القادم، بينما عائلة هواتف 8 إنتاج العام الماضي 2021 بنظام أندرويد 11 في الأصل والتي تم تحديثها إلى 12 في ديسمبر ومن المفترض أن يكون هذا هو الإصدار الثاني والأخير من نظام التشغيل الرئيسي لها ولن تحصل على 13.

الأجهزة المحمولة من أسوس Zenfone 7 و 7 Pro موديلات منتصف عام 2020 بنظام والتي أتت بنظام تشغيل 10 وسمحت بترقيات حتى أندرويد 12 لن تحصل على النسخة الأحدث وهي 13.

بالنسبة للهواتف التي تعمل بمعالج Dimensity 9000+ مثل موبايل أسوس ROG Phone 6D وأسوس ROG Phone 6D Ultimate والأجهزة التي تعمل بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 من الجيل الأول مثل ROG Phone 6 و Phone 6 Pro يمكنهم توقع نزول وتوفر أندرويد 13 في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 .

بينما ستحصل أجهزة أسوس ROG Phone 5 Ultimate و أسوس ROG Phone 5s وأسوس ROG Phone 5s Pro على تحديث أندرويد 13 في الربع الثاني من سنة 2023.

أجهزة أسوس ROG Phone 5 بنظام تشغيل أندرويد 11 وتم تحديثها إلى أندرويد 12 ، ستكون هذه نهاية المطاف بالنسبة لهم والتحديث الأخير لنظام التشغيل ولن يحصلوا على نظام 13، نفس الشيء بالنسبة لطرازات أسوس ROG Phone 3 التي جائت بنظام تشغيل أندرويد 10 وتم تحديثها لمرتين متتاليتين، مع أندرويد 11 ثم 12ن لن تكون مؤهلة لاستقبال تحديث أندرويد 13.