عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تليفون أسوس.. اعرف الطرازات المرشحة لـ أندرويد 13.. فيديو

Asus Zenfone 9
Asus Zenfone 9

تلقى جهاز Zenfone 9 من  أسوس  تحدث نظام تشغيل أندرويد 13 اليوم ليكون بذلك أول طراز من الشركة يحصل على النظام الجديد، وفقا للجدول الزمني الخاص بالتحديث الذي سبق وأعلنته وها هي تلتزم به.

وفقا لتقرير gsmarena سيحصل طراز هاتف  أسوس  Zenfone 8 و Zenfone 8 القابل للطي على تحديث أندرويد 13 في يناير القادم، بينما عائلة هواتف 8 إنتاج العام الماضي 2021 بنظام أندرويد 11 في الأصل والتي تم تحديثها إلى 12 في ديسمبر ومن المفترض أن يكون هذا هو الإصدار الثاني والأخير من نظام التشغيل الرئيسي لها ولن تحصل على 13. 

الأجهزة المحمولة من  أسوس  Zenfone 7 و 7 Pro موديلات منتصف عام 2020 بنظام والتي أتت بنظام تشغيل 10 وسمحت بترقيات حتى أندرويد  12 لن تحصل على النسخة الأحدث وهي 13.

بالنسبة للهواتف التي تعمل بمعالج Dimensity 9000+ مثل موبايل أسوس ROG Phone 6D وأسوس ROG Phone 6D Ultimate والأجهزة التي تعمل بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 من الجيل الأول مثل ROG Phone 6 و Phone 6 Pro يمكنهم توقع نزول وتوفر أندرويد 13 في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 .

Asus Zenfone 9 يحصل على تحديث أندرويد 13.. تفاصيل

بلاك فرايداي.. تخفيضات كبيرة على لاب توب Chromebook من أسوس

بينما ستحصل أجهزة أسوس ROG Phone 5 Ultimate و أسوس ROG Phone 5s وأسوس ROG Phone 5s Pro على تحديث أندرويد 13 في الربع الثاني من سنة 2023.

أجهزة أسوس ROG Phone 5 بنظام تشغيل أندرويد 11 وتم تحديثها إلى أندرويد 12 ، ستكون هذه نهاية المطاف بالنسبة لهم والتحديث الأخير لنظام التشغيل ولن يحصلوا على نظام 13،  نفس الشيء بالنسبة لطرازات أسوس ROG Phone 3 التي جائت بنظام تشغيل أندرويد 10 وتم تحديثها لمرتين متتاليتين، مع أندرويد 11 ثم 12ن لن تكون مؤهلة لاستقبال تحديث أندرويد 13.

أسوس أندرويد أندرويد 13 Zenfone 9 أندرويد 11 Zenfone 8 Zenfone 7 ROG Phone 6D Ultimate Phone 6 Pro ROG Phone 6 أندرويد 10 أندرويد 12

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يعلن عن حدث مهم خلال 10 أيام

10 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة الأرجنتين ضد هولندا في كأس العالم.. بالترددات

منشور قاسٍ من طليقته| صدمة لمحبي شيف عربي شهير بعد انفصاله عن زوجته

«بعد الغزل وكُلِي يا مراتي» طلقها.. تفاصيل أزمة أبو جوليا وزوجته

ماذا قالت دنيا سمير غانم عن حمل شقيقتها إيمي؟.. تفاصيل

بعد تراجعه مؤخرًا.. هل ينخفض سعر الذهب لأقل من 1000 جنيه للجرام؟

مشاهدة مباراة هولندا ضد الأرجنتين مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

طارت من البلكونة .. سيدة تنهي حياتها بسبب ضرب زوجها في البراجيل

موضوعات متعلقة

صديق للبيئة يعيش طويلا.. اعرف سعر ومواصفات نوكيا X30.. فيديو

نوكيا تقدم هواتف اقتصادية تعيش لسنوات طويلة

خطر على الأمن القومي .. حظر استخدام تيك توك في بعض ولايات أمريكية

معهد بروكينجز.. أربع سيناريوهات تنتظر "تويتر" في 2023

آبل تطلق ميزة التشفير التام لحماية بيانات الـ iCloud

توفر طاقة الموبايل والذاكرة.. جوجل تعلن عن إعدادات جديدة في Chrome

قبل الكشف عنه رسميا.. اعرف كل مواصفات شاومي 13.. فيديو

إيلون ماسك يحول مقر تويتر لـ فندق وغرف نوم كاملة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

50 صورة .. شاهد فاعليات اليوم الأول من رالي الجونة للسيارات

بركات عن خروج البرازيل من كأس العالم: الكورة ليست أسماء فقط

مريض يشاهد مباراة بكأس العالم أثناء إجراء عملية جراحية

تعرف على مؤجلات الدوري من الجولة الثالثة والرابعة

بوتين: ندرس توجيه ضربة استباقية لنزع سلاح العدو

معنى حديث "لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب".. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها خيالي.. شاهد أغلى فاكهة أناناس في العالم

سعره يصل لـ75 ألف جنيه.. نانسي عجرم بـJumpsuit لامع مكرر

كيف تميز بين الذهب الأصلى والمغشوش.. طريقة سهلة وبسيطة

مش حقيقي وماعندوش بنت.. سر وراء اسم الشيف أبو جوليا

فيديو

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

الدوري السعودي أم أوروبا؟.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ