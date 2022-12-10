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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 : ابعد عن السلبيات

برج الجوزاء وحظك
برج الجوزاء وحظك اليوم

يخشى برج الجوزاء من أن يكون بمفرده هذا هو السبب في أنهم يميلون إلى أن يكون لديهم دوائر اجتماعية كبيرة ولديهم دائمًا رفيق.

وإليك توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجوزاء وحظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

لا تفكر في أي شيء سلبي اليوم وركز على الطرق التي تجعلك مشحونًا وإيجابيًا من الداخل، أيضًا إذا كنت تتراجع عن الأشياء لفترة طويلة في حياتك المهنية، فهذا هو الوقت المناسب لمعالجة المشكلات بطريقة مهذبة.

توقعات برج الجوزاء مهنيا

يبدو أن طموحك الذي طال انتظاره يكمن في مشروع ما قد تحقق اليوم، نتيجة لذلك ، قد يتم التعامل معك مع جميع المسؤوليات جنبًا إلى جنب مع الضغط للتعامل مع فريق جديد تمامًا، ستكون الأيام القادمة حاسمة لمساعيك المستقبلية.

توقعات برج الجوزاء صحيا

على الصعيد الصحي، يمكن أن تزعجك عدوى المعدة التي قد تؤدي إلى ألم شديد اليوم.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا

قد يكون شريكك بحاجة إليك اليوم عاطفياً لأنه مر بمرحلة سيئة اليوم، لذا حتى لو لم تكن متاحًا جسديًا، فحاول البقاء على اتصال معهم من خلال المكالمات العادية ومكالمات الفيديو.

توقعات برج الجوزاء في الفترة المقبلة

يجب أن تتجنب إجراء أي معاملات غير ضرورية يمكن أن تقودك إلى أزمة مالية اليوم، رغم ذلك، قد تحصل على مبلغ عالق من شخص قمت بإقراضه بعض المال في الماضي.

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