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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج أنانية تبحث عن مصلحتها .. الجوزاء هيأذيك بكلامه والعذراء هيبيعك

الأبراج الأنانية
الأبراج الأنانية

الأبراج الأنانية، الأنانية هي رغبة لا يمكن السيطرة عليها لوضع نفسك في المرتبة الأولى بأي ثمن، والجميع يمتلك القليل من الميل الأناني ولكنه لا بأس به تمامًا إلى الحد الذي يمكن السيطرة عليه، عادة ما تجعل الأنانية الناس جشعين للغاية ويميلون إلى أكثر من نصيبهم، إنهم يهتمون فقط باحتياجاتهم ومتطلباتهم دون تحليل كيف سيؤثر ذلك على الآخرين.

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الأبراج الأنانية

فيما يلي قائمة بعلامات الأبراج المليئة بالجشع ولا يمكن أبدًا إرضاء شخصيتهم.

1- برج الحمل

من أبرز الأبراج الأنانية، يعرف برج الحمل كيفية تحقيق أهدافه، من أجل تلبية رغباتهم ، يمكن أن تصبح هذه الكائنات في بعض الأحيان خطيرة للغاية، عندما يتعلق الأمر بإرضاء غرورهم.

2- برج العذراء

إنهم يريدون فقط رؤية مصلحتهم الخاصة في كل ما يفعلونه، قد تبدو افضل شخص على الإطلاق فقط من أجلهم وبمجرد انتهاء عملهم، لا يتردد برج العذراء في البعد عنك مرة أخرى.

3- برج السرطان

مواليد برج السرطان أشخاص عاطفية يبحثون دائمًا عن الدعم العاطفي من الآخرين، من أجل راحتهم وأمنهم، غالبًا ما ينسون مراعاة احتياجات الآخرين والتحول إلى غير متعاطفين وقاسيين.

4- برج الجوزاء

برج الجوزاء من اكثر الأبراج الأنانية، يهاجمك الجوزاء بكلماته اللطيفة ولن يتردد في إيذائك إذا كان ذلك يجلب لهم شيئًا جيدًا، سوف يتحولون إلى وحشية بمجرد أن تستدير ويمكن أن يخونوك في أي وقت لمجرد مصلحتهم.

الأبراج الأبراج الأنانية برج الحمل برج العذراء برج السرطان برج الجوزاء

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