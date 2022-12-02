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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القوس الأبرز.. 4 أبراج اجتماعية تحب أن تكون علاقات

الأبراج الاجتماعية
الأبراج الاجتماعية

الأبراج الاجتماعية، في حين أن بعض الناس يهتمون دائمًا بشؤونهم الخاصة فقط، إلا أن البعض الآخر يتسم الاجتماعية ويحب تكوين علاقات، يمكنهم بسهولة الاقتراب من أي شخص وإجراء محادثة رائعة.

أبراج اجتماعية

ونستعرض في خلال هذا التقرير، الأبراج الاجتماعية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2 ديسمبر 2022 .. تحسن مالي لهؤلاء وزواج ناجح للعقرب

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برج الجوزاء .. حظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 : لا تتسرع في الارتباط

برج القوس

برج القوس من  البروج الرياضية والمغامرة والجذابة هذه تحب الأشخاص بابتسامة ودية كبيرة وترحب بكل شخص في منطقتهم بإطار لطيف وإيجابي، إنهم يزدهرون بصحبة المزيد من الناس ولا يمكنهم البقاء وحدهم، قائمة أصدقائهم ضخمة وهم دائمًا يبحثون عن الاختلاط بالأشخاص.

برج الجوزاء

يعرف الجوزاء باسم الفراشات الاجتماعية، ويمتلك القدرة على التأثير على أي شخص ويمكن لمحادثاتهم المسلية الفائقة أن تخفف من أي شخص حتى وإن انطوائي.

برج الميزان

مواليد برج الميزان  فضولية مما يجعلهم يحفرون مكانًا خاصًا في قلب الناس من حولهم، بمجرد أن يبدأوا محادثة مع أي شخص ، فإنهم يسألون حرفيًا أسئلة متعددة لاكتشاف جانبهم الحقيقي وهذا ما يجعلهم قريبين من الناس.

برج الجدي

الجدي مثير للفضول، تعد قدرتهم الفطرية على جعل الأشخاص يشعرون بالراحة إضافة أخرى تساعدهم على تكوين صداقات جديدة بسرعة فائقة.

 

ابراج أبراج اجتماعية الأبراج الاجتماعية برج القوس برج الجوزاء برج الميزان برج الجدي

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