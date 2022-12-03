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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 : تجنب المخاطرة

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء من الأبراج العاطفية، من المعروف عنه أنه متقلب المزاج، لبق في حديثه مع الرؤساء، ويتسم بالكاريزما العالية التي تجذب الآخرين بطريقة عفوية.

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجوزاء وحظك اليوم السبت 3 ديسمبر 2022

ستنجح على الأرجح في كل ما ترغب في القيام به، لذا  إذا كنت تخطط لأي صفقة مالية لفترة طويلة الآن، فهذا هو الوقت المناسب، أيضًا ، تجنب المخاطرة اليوم التي يمكن أن تؤثر بسهولة على وضعك المالي.

توقعات برج الجوزاء مهنيا

إذا كنت تمتلك شركة صغيرة أو شركة ، فمن المحتمل أن تضطر إلى التعامل مع مشاكل الموظفين اليوم، حاول إيجاد المشكلة الحقيقية للوصول إلى حل.

توقعات برج الجوزاء صحيا

حاول اتباع بعض العادات الغذائية الصحية للحفاظ على جسمك من الأمراض المنتشرة.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا

سيجلب لك اليوم بعض المفاجآت التي ستجعلك سعيدًا ومتحمسًا، هناك احتمالات أيضًا أن تقابل صديقًا قديمًا لك أو شريكًا رومانسيًا قديمًا اليوم.

توقعات برج الجوزاء في الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الأبراج لمواليد برج الجوزاء نجاح باهر، وتميز واضح في أداء العمل.

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