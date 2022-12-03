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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 : لا تجادل مديرك

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

يمتاز مواليد برج الميزان بالعقلانية الشديدة، يختار شريك حياته بعناية وبدقة، وفي الأغلب يميل إلى زواج الصالونات.

وإليك توقعات برج الميزان اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الميزان وحظك اليوم السبت 3 ديسمبر 2022

كل ما عليك القيام به اليوم هو أخذ قسط من الراحة والاسترخاء في عقلك، استمع إلى موسيقاك المفضلة أو خذ رحلة قصيرة في مكان يمكن أن يكسر روتينك الرتيب، قد تجد أيضًا بعض السلبيات المحيطة بك والتي ستنتهي في النهاية لأنها ستكون مجرد مرحلة.

توقعات برج الميزان مهنيا

حاول ألا تجادل رئيسك في العمل اليوم لتجنب أي نوع من المشاكل، إذا لم تتمكن من القيام بذلك ، فقد تضطر إلى ترك وظيفتك تذهب في غضون ثوان، أولئك الذين يبحثون عن وظائف سيستمرون في مواجهة العديد من الرفض قبل الحصول على وظيفة بمجموعة جيدة.

توقعات برج الميزان صحيا

ضع في اعتبارك ممارسة اليوجا والتأمل للحفاظ على لياقتك البدنية والاستمتاع بنمط حياة مزدهر.

توقعات برج الميزان عاطفيا

إذا كنت تشعر أن الحب والرومانسية يتلاشى تدريجياً في علاقتك العاطفية ، ففكر في الذهاب في نزهة مع شريك حياتك للحفاظ على حدوث الأمور، سيؤدي ذلك إلى جعل شريكك يخرج من روتينه الرتيب ، ويستمتع بلحظات لا تصدق معك.

توقعات برج الميزان في الفترة المقبلة

ابحث عن بعض الإجراءات والأنماط الجديدة التي يمكن أن تساعدك في تعزيز أمنك المالي، ومع ذلك ، لا تنفق على أشياء غير ضرورية ومكلفة.

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