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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفيش مشاوير .. تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل

سيارات الاحوال المدنية
سيارات الاحوال المدنية

تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل .. خدمة تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين ويبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستفادة بتلك الخدمة والرسوم المكرره لها .

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من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

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يقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عده انواع من استمارات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لتناسب كافة مستويات المجتمع فهناك الاستماره العادية واخرى مميزة .

تكلفة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى

-الاستمارة العادية بـ 45 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 14 يومًا.

-الاستمارة العاجلة بـ 120 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 3 أيام.

-الاستمارة المميزة بـ 170 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 24 ساعة.

-الاستمارة vip بـ 305 جنيهات، واستلام البطاقة خلال ساعات (يضاف اليها خدمة التوصيل حال طلبها عن طريق الكول سنتر).

استخراج وتجديد البطاقة فى 20 دقيقة

قدم قطاع الاحوال المدنية خدمة استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومى وتسليمها بشكل لحظى فى (20 دقيقة) .
 

وذلك في إطار التطور التكنولوجى الذى تشهده قطاعات وزارة الداخلية افتتح قطاع الأحوال المدنية خدمات المركز النموذجي "أحوال إكسبريس" بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصرى ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجيستية.

كول سنتر الأحوال المدنية

كما جهزت وزارة الداخلية خدمة الكول سنتر على رقمى (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف") لتقديم كافة خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجيستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .

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