كاتب سعودي: كلمة الرئيس السيسي في القمة الصينية حددت أهداف العرب

قال عماد المديفر، الكاتب السعودي والباحث فى الدبلوماسية العامة والإعلام السياسي، إن المختصون دائما ما يصفون الشق الإقتصادي بأنه جوهر العمل السياسي، وبالتالي فإن التحالفات السياسية والعسكرية القوية والمتينة هي تلك التي تبني على مصالح إقتصادية وحيوية مشتركة قوية ومستدامة.



وأضاف "المديفر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الحفاظ على تلك المصالح هو استمرار لتحقيق منافع بالدرجة الأولي، موضحا أن القمة العربية الصينية كان بها إبداع وعمق وأهمية لرؤية السعودية 2030.



وتابع أن الإقتصاد يمثل نقطة المحاور كلها فى رؤية 2030، لافتا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة العربية الصينية حددت أهداف العرب.

