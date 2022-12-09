أسوان .. إصابة 12 شخصا فى حادث إنقلاب سيارة كبود

شهد مركز نصر النوبة شمال أسوان وقوع حادث إنقلاب سيارة كبود مما أسفر عن إصابة 12 شخص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية، والعلاج اللازم.

وبالفحص تبين إصابة كلاً من م .ع. ا، وم.أ.ع، وم .أ.إ، وأ. د.س، وح .ر.ح، وم .ش . أ، وع .ح، وأ .أ.م، وأ.ح.أ، وم .ج، وخ، وخ.أ.م، وز.م.ح.

نقل مصابين

وتراوحت أعمارهم السنية بين 20 لـ30 سنة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع إنقلاب سيارة "كبود" بمركز نصر النوبة شمال أسوان مما أسفر عن أصابة 12 شخص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره، وتم تحرير محضر بالواقعة.