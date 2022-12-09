مساعد وزير الخارجية الأسبق: القمة العربية الصينية ترتقي بالعلاقات بين الجانبين

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة العربية الصينية نوع من ترقية الاتصالات بين المجموعة العربية والصين، فمنذ سنوات نجتمع سنويا، مرة في بكين ومرة في القاهرة، تحت علم جامعة الدول العربية، وجاءوا للقاهرة مرات وذهبنا إلى بكين مرات.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «إكسترا نيوز»: «لكن ارتقت هذه الاتصالات إلى مستوى الرئاسة، وهو شيء طيب يدل على اهتمام الطرفين الصيني والعربي بترقية هذه العلاقات، وإعطاؤها دفعة كبرى؛ من أجل أن تصبح تحت مباشرة القمة في الجانبين الصيني والعربي، وهو أمر مطمئن للغاية أن هذا الملف في العلاقات الخارجية سيلقى كل العناية من قيادات الطرفين».

وتابع: «الدبلوماسية المصرية احتفلت في مارس الماضي بمرور 100 سنة على إنشاء وزارة الخارجية المصرية، لكن في التاريخ القديم فمصر لديها دبلوماسية منذ 2000 سنة قبل الميلاد، عندما ذهب أحمس ليحرر اللاذقية من غزو الحوثيين، فمصر من أكثر بلدان العالم صلة بالعالم كله شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وهي أكثر عاصمة في العالم تستضيف سفارات أجنبية، ومصر لا تقدم نفسها على أنها سوق الـ100 مليون فمصر لديها اتفقات تجارية مع العرب وإفريقيا وكذلك الدول الأوروبية».