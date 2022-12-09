ماذا قالت دنيا سمير غانم عن حمل شقيقتها إيمي؟.. تفاصيل

رفضت الفنانة دنيا سمير غانم ، الرد على الأخبار المتداولة حول حمل شقيقتها، الفنانة إيمي سمير غانم، وحينما وجه لها السؤال في مقابله مع برنامج Et بالعربي؛ ردت بشكل غير متوقع، قائلة: "خلينا في الشغل وبس".

وكان الفنان حسن الرداد قد رفض تأكيد أو نفي خبر حمل زوجته، الفنانة إيمي سمير غانم، رغم ظهورها بشكل ملفت أكثر من مرة مؤخرا، وظهور علامات اقتراب الولادة عليها.

وقال حسن الرداد في تصريحاته له مع et بالعربي، في أثناء تواجده على السجادة الحمراء بـ حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ردا على سؤال حقيقة حمل زوجته، مرددا 3 مرات:" ربنا يسهل".

ورغم عدم تأكيد حسن الرداد خبر حمل إيمي سمير غانم، بالكلمات؛ إلا أن ملامح وجهه، وطريقته في التعبير ردا على السؤال؛ كانت إيجابية، خاصة في ظل عدم تمكنها من حضور المهرجان معه.

وحقق فيلم تحت تهديد السلاح، الذي يلعب بطولته حسن الرداد، نجاحا كبيرا مؤخرا، حيث احتل المركز الأول في قائمة الأفلام المنافسة الأخرى في دور العرض السينمائي.

وتدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، في إطار من الأكشن والإثارة، وتبدأ بجريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها، ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.